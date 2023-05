„Mama kupila traktora”. Wyjaśniamy, o czym jest piosenka Chorwacji na Eurowizji 2023

Let 3

Let 3, chorwacka grupa, która dostała się do finału Eurowizji 2023, znana jest z prowokacyjnych występów. Za piosenką „Mama ŠČ” kryje się jednak głęboki przekaz. Co chce nam przekazać pięcioosobowy zespół?

Członkowie zespołu Let 3 pochodzą z miasta Rijeka w północno-zachodniej Chorwacji. Słynie ono z habsburskiego dziedzictwa, karnawału, który odbywa się tam każdego roku w lutym i bycia epicentrum krajowej sceny punkowej. Let 3 miało ugruntowaną pozycję w kraju na długo przed Dora 2023 – krajowymi eliminacjami do Eurowizji. Wydali w sumie dziesięć albumów, z czego „Nečuveno” z 1997 roku, sprzedał się w 350 egzemplarzach, pomimo braku na nim jakiejkolwiek zawartości. Let 3 w finale Eurowizji 2023. O czym jest utwór „Mama ŠČ”? Członkowie grupy wykonując utwór „Mama ŠČ” mają na sobie sukienki i doczepiane wąsy – które mają przywoływać wygląd znanych z przeszłości dyktatorów. Podczas ich show na telebimach wyświetlają się postaci przypominające maszerujących żołnierzy Korei Północnej. Na końcu pojawia się ubrany na czarno szaleniec, który trzyma dwie głowice nuklearne. Litery na jego czole i broni układają się w słowo „Lenjin”. W rozmowie z chorwackim N1 Info, zespół wyjaśnił, że „Mama ŠČ” nie jest piosenką polityczną, a utworem przeciwko wojnie. – Naszym jedynym życzeniem jest najszybsze zakończenie wojen i nastanie pokoju i miłości na całym świecie – podkreślili. Piosenka rozpoczyna się słowami: „Mama kupiła traktor”, co ma odnosić się do relacji między prezydentem Białorusi a Władimirem Putinem. Przypomnijmy, w październiku 2022 roku rosyjski przywódca otrzymał od Aleksandra Łukaszenki traktor z okazji swoich 70. urodzin. – Najlepszy. Ręczna robota. Dam mu (Putinowi – red.) też siewnik. Posiejemy zboże, wyhodujemy dla Dudy, Morawieckiego, Europy, żeby nie głodowali i nie kradli chleba z Ukrainy, ale wieźli go do biednych krajów – mówił wtedy Łukaszenka cytowany przez ukrayina.pl. A co z powtarzającym się „ŠČ” w piosence Let 3? Cóż, to tylko dwie litery z alfabetu chorwackiego i nie mają żadnego znaczenia. Oto słowa całej piosenki grupy: Mama kupila traktora ŠČ! Mama kupila traktora ŠČ! Mama kupila traktora Trajna-nina Armagedon nona ŠČ! Mama kupila traktora ŠČ! Mama kupila traktora ŠČ! Mama kupila traktora Trajna-nina Armagedon nona TRAKTOR Mama ljubila morona ŠČ! Mama ljubila morona ŠČ! Mama ljubila morona Trajna-nina Armagedon nona A b c č ć d dž đ e f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v z ž Mama, mama, mama, ja se idem igrat’ Mama, idem u rat Onaj mali psihopat Mali podli psihopat Krokodilski psihopat Mama, idem u rat TRAKTOR Mama ljubila morona ŠČ! Mama ljubila morona ŠČ! Mama ljubila morona Trajna-nina Armagedon nona Onaj mali psihopat Mali podli psihopat Krokodilski psihopat Mama, idem u rat Onaj mali psihopat Mali podli psihopat Krokodilski psihopat Mama, idem u rat Mama, mama, mama Onaj mali psihopat Mali podli psihopat Krokodilski psihopat Mama, idem u rat ŠČ! Czytaj też:

