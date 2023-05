Półfinał Eurowizji 2023 nie zaskoczył widzów. „Wyniki bardzo przewidywalne”

Ruszył 67. Konkurs Piosenki Eurowizji. We wtorek, 9 maja, odbył się pierwszy półfinał i widzowie zdecydowali, których artystów zobaczymy w sobotnim finale. Awans uzyskało dziesięciu artystów z takich krajów, jak: Chorwacja, Mołdawia, Szwajcaria, Finlandia, Czechy, Izrael, Portugalia, Szwecja, Serbia, Norwegia. Widzowie nie są zaskoczeni tym wynikiem.

Półfinał Eurowizji 2023 nie zaskoczył widzów

Podczas półfinałowych występów zobaczyliśmy 15 występów. Wszyscy artyści robili wszystko, by zachwycić widzów i awansować do Wielkiego Finału, który odbędzie się w sobotę, 13 maja. Ostatecznie dzięki głosowaniu widzów wtedy na scenie zobaczymy:

Chorwacja: Let 3 – Mama ŠČ!

Mołdawia: Pasha Parfeni – Soarele și luna

Szwajcaria: Remo Forrer – Watergun

Finlandia: Käärijä – Cha cha cha

Czechy: Vesna – My sister’s crown

Izrael: Noa Kirel – Unicorn

Portugalia: Mimicat – Ai coração

Szwecja: Loreen – Tattoo

Serbia: Luke Black – Samo mi se spava

Norwegia: Alessandra – Queen of kings

W sieci widzowie komentują wyniki pierwszego półfinału. Z ich opinii wynika, że nie są zaskoczeni.

„Aż niewiarygodne, że żadnej niespodzianki nie było. Jednak samo głosowanie widzów ma sens”, „Bo nie ma zaskoczeń, dla show to chyba gorzej”, „Wyniki bez zaskoczenia”, „Wyniki bardzo przewidywalne. Te mniej widowiskowe występy, przegrały. Im dziwniej (Serbia, Chorwacja), tym lepiej”, „Strasznie mi szkoda Łotwy, poza tym bez zaskoczeń w sumie” – komentowali internauci na instagramowym profilu Eurowizji.

Widzowie byli najbardziej rozczarowani występem Chorwacji. Występ Let 3 nie przypadł im do gustu. „Chorwacja, serio? Przecież to chała jakich mało.”.., „Co tam robi Chorwacja?”, „Zamiast Chorwacji Irlandię i byłoby super, ale spodziewałem się, że to jednak Chorwacja przejdzie dalej”, „To było tak straszne, zastanawiam się, czemu wybrali akurat tę piosenkę”, „Dlaczego oni sobie to zrobili? Wciąż nie wiem co się stało” – komentują widzowie.

Przed nami drugi półfinał Eurowizji, który odbędzie się w czwartek, 11 maja. Wtedy na scenie zaprezentuje się polska reprezentantka Blanka z utworem „Solo”. MImo początkowych kontrowersji i oburzenia widzów, że to właśnie ona zamiast Janna będzie reprezentować Polskę, Blanka zaczyna poprawiać swoje notowania. Niektórzy widzowie przepraszają ją nawet w komentarzach za wcześniejsze krytyczne komentarze. Eksperci i bukmacherzy zaczęli wróżyć Blance sukces. Podejrzewa się, że Polsce uda się awansować do finału.

Finał Eurowizji 2023

Finaliści dołączą do reprezentantów Ukrainy oraz Wielkiej Piątki (Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch) na scenie Wielkiego Finału w sobotę 13 maja. Zawodowi jurorzy i telewidzowie wybiorą w nim następcę Kalush Orchestra. Zgodnie z tradycją zwycięzca otrzyma prawo organizowania kolejnego konkursu.

