Katarzyna Cichopek zaliczyła wpadkę w „Pytaniu na śniadanie”. Jeden szczegół zwrócił uwagę widzów

W porannych programach śniadaniowych o wpadkę nietrudno. Zwykle te dotyczą zabawnych przejęzyczeń czy błędów merytorycznych. Dziennikarze są w końcu pod niemałą presją czasu. Do tego ciąży na nich świadomość, że właśnie obserwują ich miliony widzów. Zarówno w „Pytaniu na śniadanie”, jak i w „Dzień dobry TVN” zdarzają się jednak również wpadki modowe. Tę zaliczyła właśnie Katarzyna Cichopek.

Katarzyna Cichopek zaliczyła wpadkę w „Pytaniu na śniadanie”

W najnowszym wydaniu „Pytania na śniadanie” pojawiła się Katarzyna Cichopek wraz z Maciejem Kurzajewskim. Czujni widzowie szybko zauważyli, że prowadząca ma... problem ze stawianiem kroków przed kamerami. Wszystkiemu winne były za duże buty! Widać to było szczególnie w momencie, gdy Katarzyna Cichopek miała zaprezentować „poranny trening z hula hop”. Katarzyna Cichopek w końcu musiała zdjąć buty, by wykonać „trening”.

Internauci skrytykowali stylizację współprowadzącej „Pytania na śniadanie”. „Zawsze oglądam, gdy pani Kasia i pan Maciej prowadzą „Pytanie na śniadanie”. Pani Kasiu mniejsze buty następnym razem i będzie jeszcze lepiej”, „Uwielbiam tę parę prowadzących. Pełen profesjonalizm! Ale ciężko nie zauważyć za dużych bucików pani Kasi”, „Oj, ale buty to ma pani za duże”, „Te buty to same spadają, nie trzeba ich zdejmować” – komentowali internauci. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak prezentowała się Katarzyna Cichopek.

Za wizerunek Katarzyny Cichopek przed kamerami TVP dba cały sztab ludzi. Ktoś ją maluje, kto inny czesze, inna osoba jest odpowiedzialna za jej stylizacje. Można więc się domyślać, że wybór butów nie należał do współprowadzącej „Pytania na śniadanie”. Nie da się jednak nie zauważyć, że już od dawna Katarzyna Cichopek chętnie prezentuje swoje stylizacja na instagramowym profilu. Lubi też pytać swoich fanów o zdania w kwestii wyboru danego stroju. Być może zacznie prosić ich o rady przed kolejnymi wydaniami „Pytania na śniadanie”?

Czytaj też:

Wpadka prezenterki BBC. Nie wiedziała, że kamera wciąż ją nagrywaCzytaj też:

Ida Nowakowska zaliczyła wpadkę w „Pytaniu na śniadanie”. Sytuację ratowała ekspertka