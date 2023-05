Pierwszy i drugi półfinał Eurowizji 2023. W tej kolejności wystąpią artyści

67. Konkurs Piosenki Eurowizji w tym roku organizowany jest w brytyjskim Liverpoolu. Mimo że to Ukraina zwyciężyła w 2022 roku i to w ojczyźnie Kalush Orchestry powinno odbyć się wydarzenie, to ze względów na bezpieczeństwa uczestników i widowni, nie jest to możliwe. Ukraina wciąż walczy z rosyjską inwazją.

Pierwszy półfinał Eurowizji 2023

Wielka Brytania zajęła drugie miejsce i Europejska Unia Nadawców zdecydowała, że to tam odbędzie się konkurs. Inauguracja 67. Konkursu Piosenki Eurowizji odbyła się w niedzielę 7 maja. Uczestnicy są już po próbach, a przed nami pierwszy półfinał Eurowizji.

9 maja 2023 roku na scenie zobaczymy przedstawicieli 15 krajów, ale tylko 10 z nich przejdzie dalej. Artyści zaprezentują swoje utwory w następującej kolejności:

1. Norwegia — Alessandra – „Queen of Kings”

2. Malta — The Busker – „Dance (Our Own Party)”

3. Serbia — Luke Black – „Samo mi se spava”

4. Łotwa — Sudden Lights – „Aija”

5. Portugalia — Mimicat – „Ai coracao”

6. Irlandia — Wild Youth – „We Are One”

7. Chorwacja — Let 3 – „Mama SC!”

8. Szwajcaria — Remo Forrer – „Watergun”

9. Izrael — Noa Kirel – „Unicorn”

10. Mołdawia — Pasha Parfeny – „Soarele si luna”

11. Szwecja — Loreen – „Tattoo”

12. Azerbejdżan — TuralTuranX – „Tell Me More”

13. Czechy — Vesna – „My Sister’s Crown”

14. Holandia — Mia Nicolai i Dion Cooper – „Burning Daylight”

15. Finlandia Kaarija – „Cha Cha Cha”

Eurowizja 2023. Kiedy drugi półfinał?

Kolejny półfinał odbędzie się w czwartek, czyli 11 maja 2023 roku. To wydarzenie bez wątpienia budzi w Polakach ogromne emocje, bo właśnie wtedy na scenie pojawi się nasza reprezentantka Blanka. Wokalistka już podczas inauguracji olśniła publiczność i media.

Tak jak w pierwszym półfinale do kolejnego etapu awansuje tylko 10 z kandydatów. Poniżej lista artystów oraz piosenek, z którymi wystąpią.

1. Dania – Reiley – „Breaking my heart”

2. Armenia – Brunette – „Future lover”

3. Rumunia – Theodor Andrei – „D.G.T. (Off and on)”

4. Estonia – Alika – Bridges

5. Belgia – Gustaph – „Because of you”

6. Cypr – Andrew Lambrou – „Break a broken heart”

7. Islandia – Diljá – „Power”

8. Grecja – Victor Vernicos – „What they say”

9. Polska – Blanka – „Solo”

10. Słowenia – Joker Out – „Carpe diem”

11. Gruzja – Iru – „Echo”

12. San Marino – Piqued Jacks – „Like an animal”

13. Teya i Salena – „Who the hell is Edgar”

14. Albania – Albina i Familja Kelmendi – „Duje”

15. Litwa – Monika Linkytė – „Stay”

16. Australia – Voyager – „Promise”

W żadnym z półfinałów nie pojawią się przedstawiciele Wielkiej Piątki. Reprezentanci Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii, tak jak zeszłoroczny zwycięzca, mają zagwarantowane miejsce w finale.

