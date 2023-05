Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest już po raz 67. Tym razem koncerty odbędą się w Liverpoolu, mimo że poprzednią edycję wygrała reprezentacja Ukrainy. Jednak ze względu na inwazję Rosji na ten kraj Eurowizja została przeniesiona do Wielkiej Brytanii. Półfinałowe koncerty odbędą się 9 i 11 maja, natomiast finał 67. Eurowizji zobaczymy w sobotę 13 maja. Kto pojawi się na scenie podczas pierwszego półfinału?

Pierwszy półfinał Eurowizji 2023 już dziś. Kto wystąpi?

Pierwszy półfinał Eurowizji 2023 będzie emitowany na antenie TVP1 i będzie można go oglądać o godzinie 21.00. We wtorek, 9 maja, zobaczymy aż 15 występów. Artyści zaprezentują swoje utwory w następującej kolejności.

1. Norwegia — Alessandra – „Queen of Kings”

2. Malta — The Busker – „Dance (Our Own Party)”

3. Serbia — Luke Black – „Samo mi se spava”

4. Łotwa — Sudden Lights – „Aija”

5. Portugalia — Mimicat – „Ai coracao”

6. Irlandia — Wild Youth – „We Are One”

7. Chorwacja — Let 3 – „Mama SC!”

8. Szwajcaria — Remo Forrer – „Watergun”

9. Izrael — Noa Kirel – „Unicorn”

10. Mołdawia — Pasha Parfeny – „Soarele si luna”

11. Szwecja — Loreen – „Tattoo”

12. Azerbejdżan — TuralTuranX – „Tell Me More”

13. Czechy — Vesna – „My Sister’s Crown”

14. Holandia — Mia Nicolai i Dion Cooper – „Burning Daylight”

15. Finlandia Kaarija – „Cha Cha Cha”

Blanka z utworem „Solo” pojawi się na eurowizyjnej scenie dopiero w czwartek, 11 maja. Zaśpiewa jako dziewiąta. Na razie Blanka ma za sobą pierwsze próby, na których wypadła całkiem nieźle. Na tyle, że jej notowania znacznie wzrosły. Eksperci wróżą jej nawet dojście do finału, ale już o zwycięstwie nie ma mowy. Zwrócono też uwagę, że Blanka znacznie poprawiła swój wokal, doceniono także wizualną stronę jej eurowizyjnego show.

