Kulisy zwolnienia Katarzyny Dowbor. Kto poprowadzi „Nasz nowy dom”? Padły nazwiska

Program „Nasz nowy dom” od lat przyciąga tłumy widzów przed telewizory. O jego popularności świadczy fakt, że od 20 lat nie znika z anteny Polsatu. Od samego początku prowadzi go Katarzyna Dowbor, która podbiła serca widzów swoim podejściem do uczestników. Niestety, okazało się, że Edward Miszczak postanowił ją zwolnić. Teraz na jaw wychodzą kulisy i padają nazwiska gwiazd, które mają szansę zająć miejsce Katarzyny Dowbor.

Kulisy zwolnienia Katarzyny Dowbor

Informacja o zwolnieniu Katarzyny Dowbor wywołała ogromne emocje. Widzowie nie kryją swojego oburzenia i już zapowiadają bojkot stacji Polsat. Niektórzy domagają się zwolnienia samego Edwarda Miszczaka. Głos w sprawie zwolnienia wieloletniej prowadzącej zabrały już również Nina Terentiew, architekt programu czy Katarzyna Skrzynecka, która na własnej skórze poznała moc decyzji Edwarda Miszczaka. Wszyscy zastanawiają się również, jaki był powód. Okazuje się, że miało chodzić o „wyzwania fizyczne”, które wiążą się z programem.

– „Nasz nowy dom” to bardzo wyczerpujący format, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym. I właśnie ten drugi aspekt mógł okazać się decydujący w przypadku tej zmiany. Kasia miała w ostatnich latach trochę problemów zdrowotnych, co mocno ograniczyło jej aktywność. To zaś zmuszało produkcję do szukania rozwiązań, które pozwoliłyby na realizację odcinków zgodnie z bardzo sztywnym i napiętym harmonogramem. Trzeba pamiętać, że ekipa niektóre domy musi stawiać praktycznie od nowa, w dodatku w niespełna tydzień (!). Tu każda obsuwa jest problemem – powiedział informator serwisu Pudelek.

Informator dodał również, że ponoć decyzja o zwolnieniu Katarzyny Dowbor nie była taka łatwa do podjęcia dla Edwarda Miszczaka. – Kasia to ikona tego programu, która błyskawicznie stała się dla widzów symbolem ciepła i dobroci. Dyrektor Miszczak długo bił się w tej sprawie z myślami i rozważał różne scenariusze, to była trudna decyzja. Zwłaszcza że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że osoba, której przyjdzie teraz prowadzić „Nasz nowy dom”, będzie miała wysoko zawieszoną poprzeczkę – dodał informator.

Kto zastąpi Katarzynę Dowbor?

Tymczasem serwis Plotek informuje, że na korytarzach Polsatu już pojawiają się pierwsze podejrzenia, kto mógłby zastąpić Katarzynę Dowbor. Wśród nazwisk wymienia się ponoć nawet synową wieloletniej prowadzącej, Joannę Koroniewską!

– Na giełdzie nazwisk jest kilka gwiazd Polsatu, między innymi Paulina Sykut-Jeżyna, Ewa Wachowicz i Dominika Tarczyńska, która do tej pory była twarzą wspieranego przez stację stowarzyszenia Program Czysta Polska. Mówi się też, że program mogłaby poprowadzić niewidziana od kilku lat na antenie stacji Agnieszka Hyży, a nawet... synowa Katarzyny Dowbor, Joanna Koroniewska. Na liście kandydatek są też Siostry ADiHD, czyli Ilona i Milena Krawczyńskie, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, bo być może Miszczak będzie chciał całkiem zaskoczyć widzów i ściągnąć do Polsatu kogoś nowego – powiedział informator serwisu Pudelek.

Czytaj też:

Dowbor: Podziękowano mi za współpracę. Nowe porządki, odmładzanie wszystkiego i wszystkichCzytaj też:

Katarzyna Dowbor wyjechała na urlop z córką i pochwaliła się zdjęciem. Fani zachwyceni