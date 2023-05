Paulina Smaszcz uderza w Karola i Camillę. Ona jest „przezroczysta”, a on „dwulicowy”

Paulina Smaszcz wykorzystuje uwagę mediów, którą zyskała dzięki poinformowaniu świata o związku jej byłego męża i Katarzyny Cichopek. Najpierw kilka razy oceniła ich moralność, a także apelowała w kwestii opieki nad psem, którego prezenter miał zaniedbywać. Wydaje się, że celebrytce nie umknie nic związanego z nowym związkiem swojego byłego męża.

Paulina Smaszcz nieustannie komentuje nowe życie byłego męża

Złośliwie komentowała eksperyment, któremu poddał się na wizji Kurzajewski – symulację bólów porodowych. Do zdarzenia doszło podczas odcinka „Pytania na Śniadanie”. Nie zapomniała też skomentować wyjazdu pary do Włoch. Prezenter i prezenterka wybrali się w odwiedziny do starszego syna pary, jego żony i nowo narodzonej wnuczki Smaszcz i Kurzajewskiego.

Paulina Smaszcz ostro o nowym królu Anglii i jego żonie

Teraz Paulina Smaszcz postanowiła posunąć się dalej i odniosła się do koronacji nowego króla Anglii. Celebrytka na prośbę redakcji Plotka oceniła zarówno zachowanie żony Karola, jak i jego samego.

– Nic o niej nie wiemy. Jaka jest? Co sądzi? Jakie ma poglądy? Obecnie jest przezroczysta. Wiemy tylko, że obrzydliwie weszła i była w związku z Karolem, który powinien dbać i szanować swoją żonę Dianę i swoich synów – zaatakowała Camillę nawiązując do początku znajomości z ówczesnym księciem.

Smaszcz oceniła też zachowanie syna Elżbiety, które według niej jest wysoce niemoralne. Podkreśliła, że monarcha a wykorzystywał płeć przeciwną.

– Historia pokazała nam tylko jak podle i dwulicowo, Karol wykorzystał kobiety do swoich celów. To jego powinniśmy napiętnowywać, ale jak zawsze stereotypowo osądzamy kobiety – podsumowała.

