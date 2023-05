Przybrane dzieci Karola III trzymają się w cieniu. Co o nich wiemy?

Trudno uwierzyć, ale do tej pory dzieci nowej królowej Wielkiej Brytanii jeszcze nie były brane pod lupę mediów. Pociechy żony Karola III trzymały się w cieniu, a to głównie ich matka pojawiała się na pierwszych stronach gazet. Co o nich wiemy?

Obecna żona króla Karola III ma dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Camilla Parker Bowles jest matką Laury i Toma. To owoce jej związku z Andrew Parkerem Bowles'em. Okazuje się jednak, że dzieci nowej brytyjskiej królowej nie są zupełnie anonimowe i pojawiają się na uroczystościach związanych z rodziną królewską. Czym więc zajmują się dzieci miłości króla Wielkiej Brytanii? Camilla została królową. Kim są jej dzieci? Córka Camilli – Laura jest absolwentką historii sztuki i marketingu na Oxford Brookes University. Obecnie ma 45 lat i zawodowo zajmuje się sztuką. Kobieta jest współzałożycielką i dyrektorką londyńskiej galerii Eleven. Prywatnie jest żoną Harry'ego, za którego wyszła niedawno po ślubie swojej matki z obecnym królem. Para ma trójkę dzieci: urodzoną w 2008 roku Elizę i bliźniaki, które przyszły na świat rok później Gusa i Louisa. Mężczyzna w przeszłości był modelem i m.in. pracował dla marki Calvin Klein, ale obecnie jest księgowym. Laura Parker Bowles według mediów nie miała dobrych stosunków z synami Karola. Podobno miała im zarzucać, że ich ojciec zniszczył im życie. Mimo to jej najstarsza pociecha sypała kwiaty podczas ślubu Williama i Kate. Natomiast syn żony króla Wielkiej Brytanii prowadził dużo bardziej rozrywkowe życie. Tom Parker Bowles już na studiach miał do czynienia z narkotykami. Według doniesień mediów chłopak miał je nie tylko brać, ale także rozprowadzać. Ostatecznie przeprosił za swoje zachowanie i przyznał się do błędu. Chwilę później spotkała go życiowa tragedia, bo zaledwie dwa lata od rozpozczęciu związku jego partnerka Alice zmarła na raka. Leczenie kobiety miała opóźnić pandemia. Tom Parker Bowles ma też na swoim koncie kilka książek kulinarnych. Mimo że nigdy nie komentował śmierci tak ważnej dla siebie osoby, to wciąż jest obecny w mediach społecznościowych. Czytaj też:

