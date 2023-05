Blanka podczas prób do Eurowizji nauczyła Brytyjczyków układu do swojej piosenki. Mamy wideo

67. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. Wielki finał odbędzie się już 13 maja 2023 roku w Wielkiej Brytanii, wcześniej jednak czekają nas dwa dni półfinałów. Podczas plebiscytu wystąpią reprezentanci 37. krajów, a o zwycięstwo Polski będzie walczyć Blanka ze swoim przebojem „Solo”.

Blanka wygina się na scenie przed Eurowizją

Blanka ma już za sobą jedną próbę. Podczas niej postawiła na wygibasy i pionowe szpagaty. Podczas prawdziwego występu uwagę pdbiorców chce też przyciągnąć pokazami pirotechniki, tropikalnymi grafikami oraz tancerzami. Jak się okazuje, widzowie byli ciekawi jej popisów, bo wideo, które opublikowano profilu Konkursu Piosenki Eurowizji na TikToku zostało odtworzone ponad trzy miliony razy.

Teraz kolejny raz próbowała swoich sił na brytyjskiej scenie i tym razem także dała niemały popis. Jednak nie to było najbardziej interesujące. Gwiazda postanowiła nauczyć układu do swojej piosenki „Solo” Brytyjczyków, którzy znaleźli się na ulicach Liverpoolu. Nagranie z tego momentu także trafiło do mediów społecznościowych.

Kiedy odbędzie się Eurowizja 2023?

Blanka wystąpi podczas drugiego półfinału, czyli 11 maja, poza Polską zobaczymy: Armenię, Cypr, Rumunię, Danię, Belgię, Islandię, Grecję, Estonię, Albanię, Australię, Austrię, Litwę, San Marino, Słowenię i Gruzję.

Natomiast w pierwszym półfinale o zwycięstwo będą walczyć: reprezentanci takich krajów, jak: Serbia, Łotwa, Irlandia, Norwegia, Portugalia, Chorwacja, Malta, Szwecja, Mołdawia, Szwajcaria, Izrael, Holandia, Finlandia, Azerbejdżan oraz Czechy.

Wielki finał zaplanowany jest na 13 maja 2023 roku.

