Internauci skrytykowali program „Nasz nowy dom”. Chodzi o ostatnią metamorfozę

W ostatnim odcinku programu „Nasz Nowy Dom” ekipa na czele z prowadzącą Katarzyną Dowbor odmieniła życie rodziny z Roszczepu. W rozpadającym się domu mieszkała pani Celina i trójka jej dzieci: Antoni, Łukasz i Ola. Rodzina mieszkała w budynku nasiąkniętym wodą, która leje się z dziurawego, przykrytego folią dachu. Wszechobecna wilgoć i pleśń zagrażały życiu chorego na astmę 14-letniego Łukasza. Na domiar złego, stary piec nie rozprowadzał prawidłowo ciepła, więc cała rodzina spała w jednym pokoju.

Matce trójki dzieci było tym trudniej, że jej mąż najpierw zdecydował się na leczenie u psychiatry, a później lekarstwa mieszkał z alkoholem. W pewnym momencie pani Celina postanowiła się z nim rozwieść, następnie mężczyzna odebrał sobie życie. Kobieta do tej pory spłaca długi.

Internauci niezadowoleni z metamorfozy w programie „Nasz Nowy Dom”

Rodzina, której pomogła ekipa „Naszego Nowego Domu”, była zachwycona metamorfozą. W odnowionym budynku każde pomieszczenie świetnie się prezentowało, a ekipa zadbała o najdrobniejszy szczegół. Efekty remontu nie do końca przypadły do gustu internautom. W mediach społecznościowych show możemy przeczytać, że pani Celina także powinna dostać własny pokój. Architekci natomiast zdecydowali, że matka trójki dzieci będzie spać na rozkładanej sofie w pokoju z aneksem kuchennym.

„Metraż metrażem, ale dlaczego w większości projektów utyrane życiem kobiety dostają swój kąt z kanapą w kuchni? W miejscu, gdzie nie ma spokoju, bo ciągle ktoś się kręci”; „Szkoda, że pani Celina ma spać w kuchni, nie rozumiem. Przecież jej po ciężkiej pracy potrzebne wyciszenie a tak: Jakby to powiedzieć, żeby za dużo miejsca nie zajmowała. Tak to można odebrać”; „Pięknie wszystko. W ogóle ten program i pomoc jest super. Małe ale: Zamiast ten garderoby trzeba było pani Celinie zrobić, choć malutką sypialnię, żeby miała swój kącik po pracy. Nie jestem zwolenniczką aneksów, chociaż często to jedyne wyjście. Ale tu chyba byłoby miejsce, chociaż na sypialenkę”; „Dom bardzo ładny. Tylko nie wiem, na co przeznaczono pomieszczenie gospodarcze? Szkoda, że nie zrobiono osobnego pokoju dla mamy i chłopaków, zamiast tego pomieszczenia. W jednym z poprzednich odcinków też nie wyremontowano całego domu. Wielka szkoda” – pisali.

facebookCzytaj też:

„Sprawa dla reportera”. Jaworowicz spotkała się z poszukiwanym przez policję. Reakcja prawnika mówi wszystkoCzytaj też:

Wpadka prezenterki BBC. Nie wiedziała, że kamera wciąż ją nagrywa