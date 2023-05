Katarzyna Figura zagra Magdę Gessler? Tabloid ujawnia zaskakujące informacje

Jakiś czas temu Magda Gessler wydała autobiografię, ale okazuje się, że nie zamierza na tym poprzestać Restauratorka marzy bowiem o tym, by powstał film o jej życiu. „Super Express” ujawnia zaskakujące szczegóły.

Katarzyna Figura zagra Magdę Gessler?

Już kilka lat temu Magda Gessler zapowiadała, że chce, by powstał o niej film. Wtedy snuła wizje, że mógłby go wyreżyserować Pedro Almodóvar. – Poznaliśmy się w Akademii Sztuk Pięknych. On zna moje życie i wie, że to jest życie na jego film. Bo jest ciekawe. To będzie film o mnie. To nie jest nudne – mówiła.

Teraz „Super Express” dowiedział się, że Magda Gessler przeszła od słów do czynów i faktycznie chce stworzyć film o sobie. Zaczęła spotykać się już z producentami i scenarzystami. Pedro Almodóvar produkcji nie wyreżyseruje, ale być może zagra w niej... Katarzyna Figura!

„Jej życzeniem jest, by zagrały ją młode, nieznane jeszcze aktorki, którym bardzo chciałaby dać szansę. Magdę z ostatnich lat może jednak zagrać megagwiazda – sama Katarzyna Figura” – czytamy na se.pl.

Magda Gessler ma swoje powody, by stawiać właśnie na Katarzynę Figurę. – Magda uważa, że Figura jest tak samo charakterna i temperamentna, ekstrawagancka i barwna. Więc idealnie by się nadawała – powiedział informator „Super Expressu”.

Na razie nic więcej nie wiadomo na temat produkcji. Sama Katarzyna Figura nie odniosła się jeszcze do tych doniesień. Nie da się jednak ukryć, że z burzą loków, które jakiś czas temu prezentowała na ściance, faktycznie doskonale pasowałaby do roli Magdy Gessler. Trudno jednak ocenić, czy rzeczywiście ją przyjmie lub już to zrobiła. Fanom porywczej restauratorki nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne informacje w sprawie jej filmu biograficznego.

Czytaj też:

Magda Gessler w „Kuchennych rewolucjach” przerażona: „W tym baraku popełnia się przestępstwa”Czytaj też:

Zapomniane związki gwiazd. Gessler i Adamczyk, Wojewódzki i Mucha