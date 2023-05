Dziennikarz miał straszny wypadek. „Mogło się skończyć tragicznie”

Irek Bieleninik, dziennikarz, który współpracował z TVP i TVN, ma za sobą chwile grozy. Uległ wypadkowi, który mógł skończyć się tragicznie. Wszystko opisał na swoim instagramowym profilu i przestrzega innych.

Irek Bieleninik miał groźny wypadek

Irek Bieleninik prywatnie lubi spędzać czas na rowerze. Na instagramowym profilu chętnie chwali się swoim sprzętem i podróżami na dwóch kółkach. Niestety, ostatnio spotkało go okropne wydarzenie – jadąc na rowerze, uległ wypadkowi. Na Instagram wrzucił nagranie z wydarzenia i wszystko opisał. Patrząc na wideo, trudno uwierzyć, że wyszedł z tego bez większego uszczerbku na zdrowiu.

„Mogło się skończyć tragicznie, ale szczęście było ze mną. Kierowca nie do końca spojrzał w prawo. Zasłaniały mu stojące po prawej auta. Próbowałem minąć go, jadąc w prawo, ale się nie zatrzymał. Dzwon był potężny. Odbiłem się od maski i wylądowałem na drodze, uderzając tyłem głowy w asfalt” – napisał Irek Bieleninik.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że w miejscu, w którym miał wypadek, doszło do podobnej sytuacji już kolejny raz. Wszystko przez właściciela warsztatu, który trzyma w tym miejscu auta klientów, zasłaniając widoczność. Irek Bieleninik zaapelował o ostrożność.

„Kierowcy zachowajcie wzmożoną czujność, gdzie może zjawić się rowerzysta albo hulajnoga. Potem może być dramat dla wszystkich. Rower do kasacji, auto do naprawy. Mandat kierowcy do zapłacenia. Kłopoty. A wystarczyło zachować większą czujność” – napisał dziennikarz.

Wśród komentujących, głos zabrał Przemek Kossakowski. Dziennikarz był w szoku. „O żesz, wygląda to makabrycznie!” – napisał. Inni zwrócili uwagę, że jadąc na rowerze, również należy zachować ostrożność. „(...) przykro mi z powodu kraksy, ale gdyby jechał pan wolniej, to pewnie udałoby się uniknąć tego wypadku” – napisała jedna z internautek. Inni wsparli dziennikarza dobrym słowem, ciesząc się, że nic mu się nie stało.

