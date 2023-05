Jamie Foxx wciąż jest w szpitalu. Bliscy proszą o modlitwę, a aktor zabrał głos

Niemal miesiąc temu Jamie Foxx miał wypadek na planie filmowym. Pracował wtedy przy produkcji „Back in action”, gdzie gra u boku m.in. Glenn Close oraz Cameron Diaz. Niestety, to właśnie podczas pracy aktor miał wypadek i trafił do szpitala. Nie ujawniano jednak żadnych szczegółów. Najnowszy post przyjaciela Jamiego Foxxa wywołał jednak niemałe poruszenie wśród jego fanów.

Jamie Foxx wciąż jest w szpitalu. Bliscy proszą o modlitwę

Gdy Jamie Foxx trafił do szpitala, jego córka Corinne wyjaśniła, co się stało. „Chcielibyśmy podzielić się tym, że mój ojciec, Jamie Foxx, wczoraj doświadczył komplikacji medycznych. Na szczęście dzięki szybkiej akcji i troskliwej opiece znajduje się już na prostej drodze do wyzdrowienia” – napisała wtedy na Instagramie.

Aktor wciąż jednak przebywa w szpitalu. Fani martwią się o jego zdrowie, tym bardziej że jego przyjaciel, Charles Alston, poprosił o modlitwę. „Potrzebuję was wszystkich, abyście nieustannie wspierali naszego ukochanego brata Jamiego Foxxa, którego wszyscy kochamy i troszczymy się o niego w naszych sercach, umysłach i modlitwach! Potrzebujemy cię z powrotem, bracie” – napisał. Opublikował też własną modlitwę o zdrowie Jamiego Foxxa. „Przychodzę do was, pokornie prosząc o uzdrowienie i przywrócenie naszego brata Jamiego Foxxa silniejszego i lepszego niż wcześniej! Nie wstydzę się prosić, błagając i błagając o twoje miłosierne uzdrawiające moce nad naszym bratem teraz, w twoim czasie, nie naszym, za cud. Z góry ci dziękuję, twój łaskawy pokorny sługa” – napisał.

Sam Jamie Foxx postanowił uspokoić swoich fanów i zabrał głos na Instagramie. Opublikował krótki post, w którym zwrócił się do obserwatorów. „Doceniam całą miłość. Czuję ogromną wdzięczność” – napisał kilkanaście godzin temu.

Wciąż jednak nie wiadomo, co dokładnie dolega aktorowi i jaki jest stan jego zdrowia.

