Monika Richardson przerwała milczenie po rozstaniu. Powodem był komentarz internautki

Monika Richardson i Konrad Wojterkowski byli ze sobą dwa lata. Celebrytka związała się z nim po burzliwym rozwodzie z aktorem Zbigniewem Zamachowskim.

Monika Richardson rozstała się z partnerem

Fani prezenterki mocno trzymali kciuki za jej kolejny związek, ale mimo to para celebrytów postanowiła się rozstać. Już od jakiegoś czasu podejrzewano, że relacja Richardson i Wojterkowskiego przeszłą do historii, a potwierdziło to oświadczenie byłych partnerów.

Na instagramowych profilach Moniki i Konrada pojawiło się to samo zdjęcie z tym samym wpisem. Widać, że stworzył go przedsiębiorca, który ogłosił rozstanie z dziennikarką i wyjaśnił przyczyny.

„Nasza piękna ponad dwuletnia przygoda życiowego partnerstwa z Moniką Richardson się zakończyła. Przeżyliśmy wiele wspaniałych chwil, ale też goryczy spowodowanych głównie noszonym przez lata doświadczeń bagażem życiowego bólu, cierpień, niepowodzeń, a czasem też traum wyniesionych z dzieciństwa. Oboje jesteśmy mocno poorani życiowo i nie było łatwo połączyć tego w jedną rodzinę” – napisał.

W dalszej części podkreślił, że od początku mieli świadomość, że ich związek może nie przetrwać próby czasu. Wspomniał, że znajomość kończą w przyjaźni i nie będą ze sobą walczyć.

Fani zasmuceni rozstaniem Moniki Richardson

W komentarzach fani Moniki Richardson nie kryli smutku z powodu zmian w życiu osobistym dziennikarki. Wielu z nich napisało, że jest im bardzo przykro. Jedna z internautek wyznała nawet, że doprowadziło ją to do łez. „Chciałabym, żeby to było prima aprilis. Nie znam żadnego z Państwa osobiście, ale tak bardzo Wam kibicowałam! Patrzyłam na Was i myślałam, że trafiliście na swoje Przeznaczenie. Bardzo mi przykro. Po prostu się pobeczałam” – czytamy.

Po tym wpisie głos zabrała Richardson, która mimo rozstania pocieszyła kobietę. „Proszę nie płakać. Życie daje nam dokładnie to, co powinniśmy przeżyć” – napisała celebrytka.

