Marta Paszkin z „Rolnik szuka żony” pokazała zdjęcie z synkiem. W komentarzach zawrzało

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się na planie programu „Rolnik szuka żony”. Marta była samodzielną mamą z Warszawy, która szukała miłości. Znalazła ją u boku rolnika z Dolnego Śląska. Para zakochała się w sobie i w marcu 2022 roku wzięła ślub. Już wtedy uczestniczka „Rolnika” była w ciąży. Syn pary, Adam, urodził się w czerwcu tego samego roku. Marta i Paweł chętnie pokazują kulisy swojego prywatnego życia na instagramowych profilach, gdzie obserwują ich tysiące fanów. Czasem jednak spotykają się z krytyką z ich strony. Tak było tym razem, gdy Marta pokazała zdjęcie z synem, którego karmiła piersią w miejscu publicznym.

Marta Paszkin z „Rolnik szuka żony” pokazała zdjęcie z synkiem

Marta i Paweł spędzają majówkę podróżując wraz z dziećmi. Para odwiedziła Wrocław i Zieloną Górę. Uczestniczka „Rolnik szuka żony” chętnie dzieli się rodzinnymi kadrami na Instagramie. Tym razem wrzuciła zdjęcie, na którym widać, jak siedzi na ławce i karmi piersią synka.

„Jedni popijają na ławkach w parkach wodę, lemoniadę, napoje procentowe, a inni mleczko. Mam nadzieje, że fajnie spędzacie majówkę, pozdrowionka dla Was” – napisała Marta Paszkin w opisie do zdjęcia.

instagram

To nie spodobało się jednej z internautek. „Po co to pokazujesz?” – spytała oburzona. W obronie Marty stanęło kilka fanek. „A co w tym takiego złego? Zwykła, ludzka rzecz”, „Po to, aby ludziska takiego jak ty przestały się oburzać na widok matek karmiących w miejscach publicznych”, „A co takiego jest pokazane? Niejedna matka pokazuje, jak jej dziecko spożywa posiłki, pije sok, colę, wodę. Co takiego niezwykłego tam widzisz?” – komentowały internautki.

Wiele fanek podziękowało Marcie za pokazanie karmienia w miejscu publicznym. „Super Marta! Dziękuje za to zdjęcie. Właśnie takie osoby jak Ty bardzo pomagają w normalizacji karmienia piersią w miejscach publicznych. Niby jest 21 wiek a nadal wielu osobom taki najbardziej naturalny widok przeszkadza”, „Szacun kochana, 100% na tak” – dodały inne fanki w komentarzach.

Sama Marta Paszkin nie odniosła się do żadnych komentarzy na swoim profilu.

