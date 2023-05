Karolina Pisarek wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego. Internauci zarzucają jej brak kultury

Karolina Pisarek jest jedną z uczestniczek programu „Top Model”, którym udało się zaistnieć w show-biznesie. Obecnie Karolina jest przede wszystkim celebrytką i influencerką, chętnie bierze udział w programach rozrywkowych. Występowała już w „Tańcu z gwiazdami” czy „Twoja twarz brzmi znajomo”. Teraz natomiast postanowiła zasiąść na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Jej występ przed kamerami nie spodobał się internautom.

Karolina Pisarek wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego

Podczas rozmowy z prowadzącym Karolina Pisarek była skupiona przede wszystkim na opowiadaniu o swoim powodzeniu. Była modelka chętnie chwaliła się swoimi miłosnymi podbojami. Okazuje się, że aż kilku mężczyzn naraz potrafiło walczyć o jej względy.

– Przez kilka lat mierzyłam się z hejtem ze względu na to, ze nie byłam dostępna. Trzech przyjaciół piłkarzy. Każdy z nich na swój sposób starał się o moje względy, po czym kłócili się o mnie, potem byli na mnie źli, potem wybuchła cała wojna. W międzyczasie koszykarze do tego doszli – opowiadała Karolina Pisarek.

Celebrytka ujawniła też, dlaczego zdecydowała się na ślub z Rogerem Sallim. – Wyszłam za mąż, bo chciałam stabilizacji, której nigdy nie miałam. To stabilizacja emocjonalna – powiedziała.

Zapewniła też, że nie wiedziała, że jej ukochany jest bogatym człowiekiem. On za to ponoć wiedział o niej wszystko. – Ja nie wiedziałam, że był bogaty. Ja przeczytałam jego CV z Pudelka, jak on już był moim facetem. On wiedział wszystko o mnie, dla mnie to było trochę creepy – powiedziała.

Internautom nie spodobało się jednak zachowanie Karoliny Pisarek. Celebrytka nie dawała bowiem dojść do głosu drugiemu gościowi – Andrzejowi Sewerynowi. Widzowie zarzucili więc Karolinie Pisarek brak kultury.

„Pan Andrzej klasa, szacunek. Brak kultury ze strony pani Karoliny... jak można tak przerywać”, „Piękna dziewczyna i niestety, po tym programie, tylko tyle. Nie spodziewałam się zbyt wiele, ale czarę goryczy przelało to ciągłe wtrącanie się Karoliny w wypowiedzi Pana Seweryna”, „Ojej, ale to było złe; Aż przykro słuchać”, „Ta kobieta jest nie do zniesienia” – komentowali internauci.

