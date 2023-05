Te gwiazdy wzięły śluby w tajemnicy. Nie tylko Ewa Farna

Mogłoby się wydawać, że znani i lubiani chętnie wpuszczają media i fanów do swojego prywatnego życia. Okazuje się, że nie zawsze! Wiele z nich woli unikać blasków fleszy w momencie, gdy biorą śluby ze swoimi drugimi połówkami czy rodzą dzieci. Wbrew pozorom w polskim show-biznesie nie brakuje gwiazd, które swój ślub ukryły przed mediami i poinformowały o nim dopiero po fakcie. Kto znalazł się w tym gronie?

Marcin Prokop i Maria Prażuch

Dziennikarz niechętnie ujawnia fakty ze swojego prywatnego życia, dlatego niewiele osób wiedziało, że w 2011 roku wziął ślub ze swoją ukochaną Marią Prażuch. Para powiedziała sobie „tak” w Portugalii. Co ciekawe, uroczystość była wyjątkowo skromna – parze towarzyszyli jedynie rodzice i córka.

Kamilla Baar i Piotr Kochański

Aktorka również wybrała Portugalię na miejsce swojego ślubu z ukochanym. „Tak” powiedzieli sobie w 2015 roku.

Anna Czartoryska i Michał Niemczycki

Para zdecydowała się na ślub w tajemnicy z dala od blasku fleszy. Ceremonia odbyła się 1 kwietnia 2013 roku i dopiero po czasie aktorka poinformowała o niej swoich fanów. Na ślubie Anny i Michała byli tylko ich najbliżsi.

Sylwia Grzeszczak i Liber

Nie da się ukryć, że muzycy tworzą najbardziej tajemniczą parę w polskim show-biznesie. Nie bywają razem na salonach, nie wrzucają wspólnych zdjęć do sieci. Nic więc dziwnego, że i ich ślub odbył się w tajemnicy. „Ślub ten jest naszą prywatnością, dlatego zależało nam, aby odbył się w bardzo kameralnym gronie, wśród najbliższych nam osób... Nie ukaże się zdjęcie z ceremonii, a później wywiad, w którym oboje będziemy opowiadać o naszej miłości” – napisała Sylwia Grzeszczak na Facebooku. Ceremonia odbyła się w 2014 roku.

Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula

Aktorska para również nie chciała ujawniać swoich ślubnych planów. Ceremonia odbyła się z daleka od medialnego zainteresowania w dniu 26 września 2015 roku. Marta i Kamil pobrali się w obecności najbliższych osób w małym drewnianym kościele niedaleko Brodnicy.

Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży

Agnieszka Popielewicz i Grzegorz Hyży wzięli ślub w lipcu 2015 roku. Ceremonia odbyła się w Rzymie, bo parze zależało na zachowaniu tajemnicy. „Miło nam poinformować, że wstąpiliśmy w związek małżeński” – napisała wtedy dziennikarka na Facebooku.

Ewa Farna i Martin Chobot

Wokalistka i jej mąż również utrzymali swój ślub w tajemnicy. Dopiero kilka dni później Ewa Farna opublikowała na Instagramie zdjęcie w suknie ślubnej i ogłosiła fanom radosną nowinę. „Kochani fani, nawet nie wiecie, jak niezmiernie się cieszę, że mogę was o tym poinformować osobiście, własnymi słowami. Bo jak się bardzo chce, to można, nawet w świecie show-biznesu, albo mamy szczęście do ludzi wokół siebie, którzy obdarzeni naszym zaufaniem, zatrzymali w tajemnicy... Parę dni temu wzięliśmy z moim Martinem ślub i przeżyliśmy najpiękniejszy dzień naszego życia. Po czterech latach związku, po 9 latach wspólnej przyjaźni w zespole. I tyle. Kochajcie się!” – napisała wtedy Ewa Farna. Ślub pary odbył się w 2017 roku.

