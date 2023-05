Jared Leto przebrał się za kota na Met Gali 2023. Kto jeszcze pojawił się na czerwonym dywanie?

Met Gala to cykliczna, charytatywna impreza, która co rok odbywa się w Museum of Art w Nowym Jorku. Met Gala od lat przyciąga tłumy gwiazd. Po raz pierwszy została zorganizowana w 1995 roku przez Annę Wintour, redaktor naczelną amerykańskiego wydania magazynu „Vogue”. Impreza określana jest mianem „modowych oscarów” i po prostu wypada na niej być. Tym razem została poświęcona zmarłemu w 2019 roku projektantowi Karlowi Lagerfeldowi i odbyła się pod hasłem „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”. Wiele gwiazd oddało hołd byłemu projektantowi Chanel, wkładając stroje marki. Jared Leto zaszalał najbardziej, bo przebrał się za jego kota.

Gwiazdy na Met Gali 2023

Karl Lagerfeld był jednym z najpopularniejszych projektantów mody. Przez lata tworzył dla marki Chanel, Fendi, a także pod własnym nazwiskiem. Był nie tylko twórcą trendów, ale też fotografem. Jego projekty charakteryzowały się klasycznymi krojami, uwielbiał podkreślać kobiecość i kochał wyróżniające się dodatki – kapelusze, oryginalną biżuterię, rękawiczki, wyróżniające się obuwie. Sam również prezentował charakterystyczny styl – zawsze pokazywał się w tym samym uczesaniu i w okularach przeciwsłonecznych.

Karl Lagerfeld regularnie współpracował z gwiazdami i modelkami. Jego muzami były m.in. Kendall Jenner, Gigi Hadid, Naomi Campbell czy Cara Delevingne. Wszystkie zjawiły się na gali i zachwycały swoimi stylizacjami. Nie tylko one, bo widać było wyraźnie, że gwiazdy stanęły na wysokości zadania i zrobiły wszystko, by odpowiednio oddać hołd projektantowi. Jared Leto przebrał się za jego ukochaną kotkę Choupette. Do pupila nawiązała też swoją stylizacją Doja Cat. Większość gwiazd postawiła na kreacje bliskie estetyce Karla Lagerfelda. Na czerwonym dywanie nie brakowało też jego ukochanej czerni. Niektóre oddały mu hołd wprost, prezentując kreację z jego imieniem lub wizerunkiem.

Wśród gwiazd, które zjawiły się na gali, nie zabrakło Kim Kardashian, która co rok budzi emocje. W 2022 roku zaprezentowała na sobie historyczną kreację Marilyn Monroe z 1962 r. Tym razem pokazała się w w sukni z pereł. Uwagę zwracała też Jennifer Lopez, Salma Hayek czy Jessica Chastain. Nie sposób było przejść obojętnie także obok Pedro Pascala, który pokazał... swoje łydki.

Zobaczcie zdjęcia gwiazd z Met Gali 2023 w galerii.

