Mariah Carey świętuje 12. urodziny dzieci. Pokazała, jak wyglądają

Trudno uwierzyć, że dzieci Mariah Carey mają już 12 lat. Diwa, która największą popularność zdobyła dzięki nieśmiertelnemu świątecznemu przebojowi „All I Want for Christmas Is You” dwójkę dzieci przywitała w 2011 roku. Mimo bycia zaangażowaną mamą ciągle jest aktywna zawodowo. 54-latka ma na swoim koncie już 15 płyt studyjnych. Ostatni krążek „Caution” ukazał się pięć lat temu w 2018 roku.

Ojcem dzieci Mariah Carey jest Nick Cannon, który w przeszłości był jej mężem. Niestety pięć lat po urodzeniu dzieci para rozwiodła się. Obecnie gwiazda jest związana z tancerzem i choreografem, Bryanem Tanaką. Co ciekawe, ojciec bliźniąt zdecydowanie intensywniej, powiększa swoją rodzinę. W zeszłym roku przyszło na świat jego 12. dziecko.

Mariah Carey świętuje 12. urodziny bliźniąt

30 kwietnia pociechy piosenkarki Mariah Carey obchodzą urodziny. Z tej okazji Carey postanowiła złożyć bliźniakom życzenia.

„Wszystkiego najlepszego dla moich ulubionych ludzi na tej planecie! Dziękuję Bogu za Was każdego dnia! »Nasza miłość jest nadprzyrodzona!« Och kochani, bo zawsze będziecie moimi dziećmi!” – napisała na Instagramie gwiazda. Do sentymentalnego wpisu dołączyła teraźniejszą fotografię. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak teraz wyglądają Monroe i Moroccan.

W komentarzach do życzeń dołączyło się wiele celebrytek. Kilka słów od siebie napisała Jennifer Hudson, a także Kim Kardashian, która prawdopodobnie miała na myśli przyszłą imprezę urodzinową 12-latków. „Nie mogę się doczekać, aby świętować” – napisała celebrytka.

