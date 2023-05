Jubileuszowy Festiwal Polsatu w Sopocie już niedługo. Kiedy się odbędzie i kto wystąpi?

Już od 20 lat Polsat zaprasza na swój festiwal do Opery Leśnej w Sopocie. Za każdym razem jest to wielkie muzyczne święto dla publiczności w amfiteatrze i milionów widzów przed telewizorami. W tym roku, z racji 20-lecia Festiwalu, Polsat SuperHit Festiwal będzie zupełnie wyjątkowy.

Kto wystąpi podczas Festiwalu Polsatu?

Na deskach Opery Leśnej spotkają się największe gwiazdy piosenki wszystkich pokoleń:

Pierwszego dnia pojawią się, jak co roku, najpopularniejsi „platynowi” artyści i gwiazdy, których piosenki były najchętniej słuchane w radiach. Ich „siła rażenia” jest mierzona najbardziej obiektywnym kryterium – sprzedażą płyt i liczbą odtworzeń we wszystkich rozgłośniach radiowych w Polsce. To będą naprawdę najgorętsze hity.

Wśród wykonawców koncertu „Platynowego” usłyszymy Julię Wieniawę i Macieja Musiałowskiego, Agnieszkę Chylińską, Tribbsa i Dodę. A ze swoimi najczęściej granymi we wszystkich radiach w Polsce hitami wystąpią: bryska, B.R.O, Daria, Ignacy. C-Bool oraz najmłodsza uczestniczka w historii Festiwalu, tegoroczna laureatka Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku Sara James. Tego dnia swoje jubileusze będą obchodzić: 10 lat na scenie Dawid Kwiatkowski, 45 lat zespół Bajm, a aż 75 lat zespół Mazowsze.

Drugi dzień Festiwalu Polsatu. Jakie niespodzianki czekają na widzów?

Drugiego dnia będziemy świętować „20 Lat Festiwali Polsatu w Sopocie”. Tego wieczoru będą z nami m. in.: Edyta Górniak, Kamil Bednarek w całkowicie nowym repertuarze, T.Love, Ørganek, Kayah, Lemon, Alicja Majewska, Paweł Domagała, Michał Szpak, Maryla Rodowicz i wielu, wielu innych. Ponadto, swoje jubileusze razem z nami celebrować będą: 25 lat Golec uOrkiestra, 35 lat IRA, a aż 40 lat – niepokorny Maciej Maleńczuk.

Wieczór z kabaretem, czyli trzeci dzień Festiwalu Polsatu

Trzeci dzień, to święto najznakomitszych kabaretów bez cenzury, czyli Sopocki Hit Kabaretowy. Swoje premierowe oraz najśmieszniejsze skecze zaprezentują m.in.: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Młodych Panów, Kabaret K2, Marcin Daniec oraz Jerzy Kryszak, który jest z nami od początku, oraz inni „prześmiewcy rzeczywistości”.

– To już 20. festiwal organizowany w Sopocie przez Polsat. Rozpoczynaliśmy w 2003 roku festiwalem TOPtrendy. To na nim mieliśmy okazję przedstawić publiczności młodziutką Anię Dąbrowską, Sistars czy zespół Zakopower. W 2015 roku zmieniliśmy tytuł festiwalu na Polsat SuperHit Festiwal oraz przekształciliśmy jego formułę. Nawiązaliśmy współpracę ze Związkiem Producentów Audio-Video (ZPAV), który dostarcza nam informacji o płytach i singlach, które pokryły się co najmniej platyną, jak również listę utworów, które były najczęściej grane przez wszystkich rozgłośniach w Polsce.

Na każdym naszym festiwalu obchodzimy również jubileusze artystów. To już tradycja tego wydarzenia. Swoje jubileusze świętowali z nami: Krzysztof Krawczyk, Zbigniew Wodecki, Kora, ale także T.Love czy Edyta Górniak. Świętują z nami również najmłodsi: Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Kamil Bednarek i wielu, wielu innych. Nawet dostojna Opera Leśna obchodziła z nami swoje stulecie. Idea prezentowania największych hitów i odkrywania nowych gwiazd pozostaje wciąż ta sama – powiedziała Nina Terentiew, Członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat.

