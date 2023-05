Internauci rozczarowani wynikiem „The Voice Kids”. „Czy wy jesteście poważni?”

Finał 6. edycji „The Voice Kids” odbył się w ostatnią sobotę 29 kwietnia 2023 roku. Mimo że to już kolejny sezon show, to ciągle budzi ogromne emocje. W fotelach jurorów zasiadali: Tomson i Barona, Cleo i Dawid Kwiatkowski.

W pierwszej części finału programu zaprezentowało się po troje uczestników z każdej z ekip. Byli to:

Marysia Stachera, Pola Płowiak i Miłosz Zarzeka z drużyny Cleo

Martyna Gąsak, Leon Olek oraz Miłosz Skierski z drużyny Dawida Kwiatkowskiego

Anna Laskowska, Marcel Tułacz i Kinga Kipigroch z drużyny Tomsona i Barona

Kto wygrał 6. edycję „The Voice Kids”?

Do drugiej części finału dotarli: Martyna Gąsak, która zaśpiewała „If I Were a Boy” z repertuaru Beyoncé, Marysia Stachera, która zaprezentowała się w utworze Whitney Houston „Run To You”, oraz Marcel Tułacz, który wykonał piosenkę Johna Legenda „All of Me”.

Jednogłośnie serce widzów i jury skradła Martyna Gąsak. Triumfatorka konkursu zdobyła również kontrakt z polską wytwórnią muzyczną oraz 50 tysięcy złotych.

Zdobywcy drugiego (Marysia Stachera) i trzeciego miejsca (Marcel Tułacz) także otrzymali nagrody – 30 i 20 tysięcy złotych, które będą mogli wykorzystać na rozwój swoich talentów.

Internauci rozczarowani werdyktem

Internauci nie byli zachwyceni wynikiem. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy pełnych rozczarowania. Zdaniem komentujących, Dawid Kwiatkowski popełnił błąd nie wybierając do ostatniego etapu Miłosza Skierskiego.

„Byli lepsi, dużo lepsi”, „Zawiodłam się trochę”, „Szkoda, że Miłosz nie wygrał”, „Czy wy jesteście poważni?”, „Ten finał to pomyłka”; „Chyba najgorsza decyzja Dawida, jaką podjął” – czytamy.

