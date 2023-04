20+ dobrych filmów na HBO Max. Przeważają thrillery!

„Bullet Train”



Pięcioro zabójców, znajdujących się w szybkim pociągu jadącym z Tokio do Morioki, odkrywa, że ich zlecenia są ze sobą wzajemnie powiązane. Powstaje pytanie, kto wyjdzie z pociągu żywy i co ich czeka na stacji końcowej.



„Nie czas umierać”



Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Leitera z CIA, James Bond bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebezpiecznego złoczyńcy.



„Infinite Storm”



Kobieta wybiera się na samotną wspinaczkę na Górę Waszyngtona. Gdy gwałtownie załamuje się pogoda odnajduje ślady sportowych butów na śniegu, zaczyna więc poszukiwania nieprzygotowanego turysty.



„Nie martw się, kochanie”



Lata 50. Gospodyni domowa mieszkająca z mężem w utopijnej, eksperymentalnej społeczności, zaczyna się niepokoić, że jego pełna przepychu firma może skrywać niepokojące tajemnice.



„Bez litości”



Uznany za zmarłego były żołnierz sił specjalnych wiedzie spokojne życie. Kiedy decyduje się pomóc Teri, wchodzi w konflikt z rosyjskimi gangsterami.



„Fałszywy traf”



Jakby zajście w ciążę nie było wystarczająco skomplikowane, Lucy odkrywa niepokojącą prawdę o swoim lekarzu.



„Wyspa tajemnic”



Szeryf federalny Daniels stara się dowiedzieć, jakim sposobem z zamkniętej celi w pilnie strzeżonym szpitalu dla chorych psychicznie przestępców zniknęła pacjentka.



„Podziemny krąg”



Cierpiący na bezsenność mężczyzna poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena, który jest jego zupełnym przeciwieństwem.



„Candyman”



Fotografik Anthony próbuje rozwikłać tajemnicę Candymana, upiora, o którym krąży wiele makabrycznych historii w dzielnicy Cabrini-Green, gdzie właśnie zamieszkał.



„Elvis”



Historia wieloletniej relacji Elvisa Presleya z Parkerem. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych osób w życiu piosenkarza jego żona Priscilla Presley.



„King Richard”



Losy Venus i Sereny Williams, które dzięki ojcu stały się najlepszymi tenisistkami w historii tego sportu.



„Następstwa”



Vada zmaga się z traumą po tragedii, do której doszło w jej szkole. To doświadczenie zmienia na zawsze jej relacje z rodziną i przyjaciółmi a także spojrzenie na świat.



„Kimi”



Pracownica techniczna cierpiąca na agorafobię odkrywa dowody brutalnego przestępstwa. Próbuje to zgłosić, ale zderza się z biurokracją, co zmusi ją do zrobienia tego, czego najbardziej się obawia.



„Dom Gucci”



Historia Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody Guccio Gucci.



„Licorice Pizza”



Szczenięce zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany i Gary’ego rozwija się na tle wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości.



„Niewiniątka”



Mała Ida przeprowadza się z mamą i siostrą do nowego miasteczka, gdzie poznaje rówieśników z sąsiedztwa i z czasem odkrywa, że z nowymi przyjaciółmi łączy ją wyjątkowa i niebezpieczna więź.



„Dunkierka”



Wojska alianckie zostają przyparte do morza pod Dunkierką. Bitwa staje się sprawdzianem dla młodych żołnierzy, pilota RAF-u oraz załogi cywilnej łodzi płynącej przez Kanał La Manche.



„Drive my car”



Aktor teatralny i reżyser, który wciąż nie może w pełni poradzić sobie z utratą ukochanej żony, przyjmuje propozycję wyreżyserowania spektaklu na festiwalu teatralnym w Hiroszimie. Na miejscu niespodziewanie poznaje młodą kobietę.



„Yang”



Jake próbuje przywrócić do życia ukochanego towarzysza swojej córki i odkrywa, że android Yang ma swój sekretny dysk wspomnień.



„Wściekłe psy”



Po nieudanym napadzie na sklep jubilerski kilku złodziei zdaje sobie sprawę, że jest wśród nich zdrajca, który powiedział policji o ich planie.



„Tajemnice Los Angeles”



Los Angeles, rok 1953. Trzech działających niezależnie od siebie funkcjonariuszy policji próbuje rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze.



„Birdman”



Zapomniany aktor, który niegdyś grał postać kultowego superbohatera, walczy ze swoim ego, próbując odzyskać sławę i rodzinę.

