Jakie filmy warto teraz obejrzeć na Netflix? To wybierają Polacy

10. „Punisher”



Brutalny mafiozo, Howard Saint, morduje rodzinę agenta FBI, Franka Castle. Zrozpaczony mężczyzna poprzysięga krwawą zemstę.



9. „Głodni”



Dla utalentowanej młodej kucharki, której specjalnością jest street food, praktyka u okrytego złą sławą, bezwzględnego szefa kuchni okazuje się ciężką szkołą życia.



8. „Milczenie”



Rayburn jest byłym myśliwym, który strzeże rezerwatu nazwanego imieniem zaginionej przed laty córki. Gdy na ukrytych w lesie kamerach dostrzega uciekającą dziewczynę i zamaskowanego osobnika, rusza za nimi.



7. „Siedmiu królów musi umrzeć”



Po śmierci króla Edwarda wojownik Uhtred z Bebbanburga i jego towarzysze podróżują przez rozdartą Anglię z nadzieją, aby wreszcie ją zjednoczyć.



6. „Jeszcze jeden raz”



W dniu 40. urodzin Amelia życzy sobie, aby znowu być osiemnastolatką w 2002 roku. Jednak przyjdzie jej tego pożałować, gdy zacznie przeżywać w kółko ten sam dzień.



5. „Kryptonim: Polska”



Dwa zwalczające się środowiska, dwa przeciwstawne pomysły na życie, a w tym wszystkim ona i on... I miłosne uczucie wystawione na największą próbę.



4. „Psi patrol”



Ryder oraz małe pieski ratują miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów.



3. „W uścisku”



Para ze Stambułu ucieka przed skandalem i zaczyna nowe życie w miasteczku nad Morzem Egejskim. Szybko odkrywa jednak, że miejscowi chcą się ich pozbyć.



2. „Przewodnik po miłości”



Amerykańska agentka biura podróży trafia do Wietnamu, gdzie pewien beztroski przewodnik otwiera jej oczy na piękno pełnego przygód życia.



1. „Gorzko, gorzko!”



Podrywacz zrobi wszystko, by zdobyć serce pięknej nieznajomej. Nawet jeśli ta, już za dwa tygodnie, ma stanąć na ślubnym kobiercu, by powiedzieć "tak" innemu facetowi.

