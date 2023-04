„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” i „Madagaskar”. Co dzisiaj warto obejrzeć w telewizji?

„Hotel Transylwania” – Polsat 9.30



Po jednym z eksperymentów Johnny zmienia się w potwora a cała reszta w ludzi. Muszą teraz znaleźć sposób by to odwrócić.



„Sekretne życie zwierzaków domowych” – Polsat 13.45



Gdy ludzie opuszczają dom, zwierzęta prowadzą życie pełne przygód i intryg.



„Kochany urwis” – TVN 11.50



Bezdzietne małżeństwo adoptuje chłopca, który jest wyjątkowo nieznośnym rozrabiaką.



„Dennis znów rozrabia” – TVN 13.25



Młody Dennis Mitchell prześladuje sąsiada, który chce się odmłodzić. Para oszustów próbuje wykorzystać naiwność pana Wilsona i sprzedać mu fałszywy eliksir młodości, a przy okazji go okraść.



„Poszukiwany, poszukiwana” – TVP1 14.20



Pracownik muzeum, oskarżony o kradzież obrazu, ukrywa się w przebraniu gosposi.



„Madagaskar” – TVN 15.00



Lew, zebra, hipopotam i żyrafa zostają wysłane statkiem z nowojorskiego zoo do Afryki. Pośrodku oceanu ich klatki wypadają za burtę pokładu, w wyniku czego zwierzęta lądują na brzegu egzotycznej wyspy.



„Faceci od kuchni” – TVP2 16.25



Doświadczony kucharz musi walczyć o swoją pozycję z konkurencyjnym szefem kuchni specjalizującym się w gastronomii molekularnej.



„Chiński zodiak” – TVN 16.50



Grupa najemników poszukuje zaginionych artefaktów, które symbolizują chińskie znaki zodiaku.



„Świat w płomieniach” – Polsat 20.05



John Cale, niedoszły agent służb specjalnych, zabiera córkę na wycieczkę po Białym Domu, który staje się celem ataku grupy terrorystów.



„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – TVP2 20.10



Maggie wybiera się do Włoch, aby odzyskać wspólny język z córką. W Toskanii odnajduje dawną miłość.



„Negocjator” – TVP1 23.55



Policyjny negocjator zostaje oskarżony o zabójstwo kolegi. Mężczyzna chcąc dowieść swojej niewinności, sam bierze zakładników.Czytaj też:

