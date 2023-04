Andrzej Chyra zagra lekarza SOR-u. Kiedy premiera „Sortowni”?

„Sortownia” to przede wszystkim historia zmagającego się z demonami przeszłości lekarza, Jacka, rozdartego pomiędzy etyką lekarską a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości za tych, którzy w ramach obowiązującego prawa mogą jej nigdy nie doświadczyć. W tej roli, na ekranie 8-odcinkowej produkcji, Andrzej Chyra.

„Sortownia” – thriller psychologiczny z elementami obyczajowymi

W nowym serialu występują również młode, wyraziste aktorki: Jaśmina Polak, Olga Goldys i Natalia Jędruś. W serialu zagrały także: Ilona Ostrowska, Izabela Dąbrowska, Artur Barciś, Mariusz Bonaszewski i Marcin Czernik.

– „Sortownia” jest produkcją wielogatunkową, z thrillerem jako tym wiodącym. Najczęściej seriale medyczne operują konwencją obyczajową, w „Sortowni” jest inaczej. To thriller psychologiczny z elementami obyczajowymi. Ten element psychologiczny jest tutaj bardzo istotny. Wybór Andrzeja Chyry na odtwórcę głównej roli był zatem nieprzypadkowy – to właśnie on nadaje postaci głębię i ten aspekt jest bardzo wymowny w jego wykonaniu – powiedziała Anna Kazejak, reżyserka serialu, która w sposób mistrzowski ukazała realia pracy na tak wymagającym oddziale, jakim jest SOR.

– Za nami dziesiątki obiektów zdjęciowych, setki scen, niektóre spektakularne, inne emocjonujące i wzruszające – opisywał pracę na planie Piotr Niemyjski, autor zdjęć i operator główny serialu.

Kiedy premiera serialu „Sortownia”?

Za scenariusz odpowiedzialni są: Joanna Kozłowska („Wotum nieufności”), Wiktor Piątkowski („Wataha”, „Wojenne dziewczyny”), Monika Powalisz („Belfer”) i Michał Wawrzecki („Chyłka”).

Niewątpliwym atutem serialu jest także budująca napięcie i pełna niepokoju muzyka, której autorem jest Michał Kush, producent muzyczny i kompozytor, współpracujący także z Darią Zawiałow.

„Sortownia” już w czerwcu na antenie CANAL+ Premium i w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

