Już jest zwiastun nowych „Igrzysk śmierci”! Niektóre sceny powstały w Polsce

Ju od niemal roku wiadomo, że trwają prace nad piątą częścią z serii „Igrzysk śmierci”. Produkcja „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” to adaptacja książki Suzanne Collins, która została wydana o tym samym tytule w 2020 roku i opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce przed bestsellerowym cyklem „Igrzyska śmierci”. Akcja opowiada o młodości prezydenta Coriolanusa Snowa, w które wcielał się do tej pory Donald Sutherland.

Zwiastun nowej serii „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”

Studio Lionsgate zaprezentowało właśnie pierwszy zwiastun nowej produkcji „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”. Możemy w nim zobaczyć przede wszystkich głównych bohaterów – Lucy Gray Baird, którą gra Rachel Zegler oraz wspomnianego już Coriolanusa Snowa, w którego wciela się Tom Blyth. Oprócz nich w filmie występują Peter Dinklage, Hunter Schafer, Viola Davis.

Widać wyraźnie, że „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” powstały w podobnej estetyce do tej, którą już znamy z poprzednich części z udziałem Jennifer Lawrence. W prequelu zobaczymy wydarzenia sprzed 64 lat w stosunku do tych, które miały miejsce w poprzednich „Igrzyskach”. Snow ma jedynie 18 lat i zamierza wziąć udział w Dziesiątych Głodowych Igrzyskach jako mentor. Pragnie zdobyć sławę, która zmieniłaby jego losy. Jego podopieczną zostaje dziewczyna z najbiedniejszego Dystryktu Dwunastego. Co się wydarzy? Przekonamy się już niebawem, bo „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” mają trafić do kin 17 listopada 2023 roku.

Ciekawostką jest fakt, że w produkcji prawdopodobnie ujrzymy sceny nagrywane w Polsce. W lipcu minionego roku Rachel Zegler, która wciela się w Lucy pojawiła się we Wrocławiu i ujawniła na swojej instagramowej relacji, że to nie są jej wakacje, a plan filmowy.

