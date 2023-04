Grzegorz Skawiński pokazał się fanom bez okularów. „Całkiem inny człowiek”

Grzegorz Skawiński od lat jest związany z polskim show-biznesem. Współpracował już z O.NA., a także był liderem Skawalker. Od 2003 roku występuje z zespołem Kombii. Fani doskonale kojarzą go z jego scenicznym wizerunkiem – okularami przeciwsłonecznymi, łysą głową i brodą. Teraz jednak postanowił ich zaskoczyć i zaprezentował się w social mediach bez ciemnych okularów. Fani byli w szoku.

Grzegorz Skawiński pokazał się fanom bez okularów

Grzegorz Skawiński jest aktywny w social mediach od dawna, ale ostatnio postanowił podbić TikToka. Wrzucił tam nagranie, na którym odpowiedział fanom na pytanie o okulary.

– Bardzo często zadajecie mi to pytanie o moje ciemne okulary. Tak, to jest image sceniczny, który sobie kiedyś wymyśliłem: czarna broda, łysa głowa. Bardzo tajemniczy facet... No, ale w życiu codziennym to tak nie wygląda. Jak chodzę spać, do toalety czy się kąpie – nie robię tego w okularach. To byłoby śmieszne i żałosne – powiedział.

Na nagraniu artysta nie tylko mówił o swoim wizerunku, ale postanowił też pokazać się w innym wydaniu – zdjął ciemne okulary i włożył korekcyjne. W końcu pokazał się bez żadnych okularów.

– W pewnym momencie, jak byłem już osobą nieco starszą, zacząłem nosić okulary optyczne, wtedy zaczęło to wyglądać tak. Teraz Was lepiej widzę – zażartował Grzegorz Skawiński.

Fani nie kryli zaskoczenia i chętnie komentowali nagranie muzyka. „Pan ma oczy”, „Ściągnął pan te okulary! Teraz mogę spokojnie odejść z tego świata. Czekałam na to lata”, „Ściąga pan okulary i idzie w miasto, wtedy nikt pana nie poznaje”, „Teraz wiemy, że ma pan oczy”, „Mam wrażenie, że gdybym przechodził obok i zobaczyłbym Pana bez okularów, to bym nie poznał”, „Całkiem inny człowiek”, „Bez okularów bym pana nie poznał” – pisali fani.

Czytaj też:

Marta Żmuda Trzebiatowska przeszła szokującą metamorfozę. Jej fryzjer „płakał, jak robił”Czytaj też:

Kamila z „Rolnik szuka żony” zmieniła fryzurę. Fanom się nie podoba. „Wyglądasz na starszą”