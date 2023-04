Sześć dobrych nowości od dziś na Netflix. To warto obejrzeć

„Swatka”

Mężczyzna zauroczony piękną stażystką ze swojego biura wyrusza za nią do pustynnego kurortu opanowanego przez niezwykłe



„Pielęgniarka”

Nowa pielęgniarka w szpitalu podejrzewa, że jej pragnąca uznania koleżanka z pracy może mieć związek z serią zgonów wśród pacjentów.



„Niezręczny weekend”

Weekend mający upamiętnić zmarłego przyjaciela przybiera kłopotliwy obrót, gdy zaskakujący gość doprowadza do konfliktów w zżytej grupie znajomych.



„Łasuch”, sezon 2

Gus, pół-jeleń, pół-chłopiec, odkrywa że świat został zniszczony przez kataklizm. Dołącza do rodziny złożonej z hybryd takich jak on.



„Reksin”, sezon 3.

Reksin – w połowie rekin, a w połowie pies – ma złote serce i uwielbia paluszki rybne. Razem ze swoim właścicielem i przyjacielem Maksem przeżywa fantastyczne przygody.



„Firefly Lane”, sezon 2., część 2.

Kate i Tully od dziecka wspólnie zmagały się z problemami, które zesłał im los. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń, której fundamenty skruszyła zdrada?Czytaj też:

„Nasz nowy dom”. Wzruszająca historia pana Karola i jego córki. Nie mogą mieszkać w takich warunkachCzytaj też:

„The Crown” pokazało serialowych Williama i Kate. Podobni do książęcej pary?