Maj na Netflix. Ponad 15 dobrych tytułów, które warto poznać

Na fanów uniwersum Bridgertonów czeka prawdziwie królewska uczta w towarzystwie Królowej Charlotty – ten wyczekiwany prequel opowie o historii miłości, siostrzeństwa i początkach przełomowych zmian społecznym, jakie zapoczątkowało małżeństwo Charlotty z królem Jerzym.

Wielbicieli kina akcji porwą natomiast inne premierowe produkcje – serial „Fubar” z Arnoldem Schwarzeneggerem w jego pierwszej serialowej roli oraz film „Matka”, gdzie w tytułową postać wcieli się sama Jennifer Lopez.

W tym miesiącu na Netflix swoją premierę będą mieć również nowe polskie produkcje. „Fanfik” to poruszający serca film o dojrzewaniu i szukaniu swojej własnej tożsamości, który został zrealizowany na podstawie bestsellerowej książki Natalii Osińskiej, natomiast „Dzień Matki” to opowieść o silnej matczynej miłości, która jest w stanie znieść wszystko, by uratować swojego syna.

Maj na Netflix. Lista premier

„Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów” – 4 maja



Prequel serialu „Bridgertonowie". Ślub młodej królowej Charlotty z angielskim królem Jerzym rozpoczyna historię miłosną, która odmienia londyński dwór.



„Krawiec” – 2 maja



Słynny krawiec zaczyna szyć suknię ślubną dla narzeczonej przyjaciela. Wszyscy troje mają jednak sekrety, które wkrótce wywrócą ich życie do góry nogami.



„XO, Kitty” – 18 maja



Nastoletnia swatka Kitty przenosi się do Seulu i do liceum nieżyjącej mamy, aby być bliżej swojego chłopaka. Tak zaczyna się nowa historia miłosna.



„Fubar” – 25 maja



Zbliżający się do emerytury agent CIA odkrywa rodzinny sekret, przez który musi raz jeszcze wkroczyć do akcji.



„Matka” – 12 maja



Świetnie wyszkolona zabójczyni wychodzi z ukrycia, aby chronić córkę, której nigdy nie poznała, przed okrutnymi zbrodniarzami pałającymi żądzą zemsty.



„Krew i złoto” – 26 maja



Na sam koniec wojny niemiecki dezerter i młoda kobieta zostają wciągnięci w krwawą walkę z grupą nazistów poszukujących ukrytego złota.



„Dzień Matki” – 24 maja



Kiedy syn, którego zostawiła w dzieciństwie, zostaje porwany, była agentka Nina musi znów użyć swoich zabójczych zdolności, aby sprowadzić go do domu.



„Fanfik” – 17 maja



Między dwójką licealistów tworzy się intensywna więź, gdy wspólnie pokonują wyzwania związane z odkrywaniem i wyrażaniem swojego najprawdziwszego ja.



„McGregor Forever” – 17 maja



Brutalne ciosy i cięty język Conora McGregora uczyniły z niego największą gwiazdę UFC. Poznaj historię kariery zawodnika w tym serialu dokumentalnym.



„Anna Nicole Smith: Nie znacie mnie” – 16 maja



Od szczytu sławy w branży mody po tragiczną śmierć — ten dokument ukazuje Annę Nicole Smith widzianą oczami najbliższych jej osób.



„Ultraman” – 11 maja



Pasjonujący finałowy sezon, w którym społeczeństwo zwraca się przeciwko Ultramanowi, a Shinjiro zdaje sobie sprawę z ceny swoich odziedziczonych mocy.



„Strażnicy przyrody” – 8 maja



Eddy, Summer i Kodi przeżywają nowe przygody w Parku Przyrody Xus, gdzie poznają świat natury w towarzystwie starych i nowych znajomych.



„Koci skład” – 18 maja



Trzy nastolatki zmieniają się w waleczne kocie superbohaterki, które chronią świat przed złą egipską boginią — a w międzyczasie trenują piłkę nożną.



„Dorwać Cartera” – 1 maja



Jack, egzekutor długów z Las Vegas, wraca do rodzinnego Seattle na pogrzeb brata i zaczyna podejrzewać, że nie był to zwyczajny wypadek



„The Blair Witch Project” – 1 maja



Trójka studentów wyrusza z kamerą w głąb lasu w poszukiwaniu śladów przerażającej wiedźmy.



„Royalteen: Księżniczka Margrethe” – 11 maja



Po skandalu na szkolnym balu księżniczka Margrethe marzy o normalności, usiłując utrzymać pozory idealnego życia, podczas gdy jej rodzina przeżywa dramatyczne chwile.



„Porady różowej brygady”, sezon 7. – 12 maja



„Porady różowej brygady", sezon 7. – 12 maja

Różowa Brygada powraca w nowym składzie z trafnymi poradami, emocjonującymi metamorfozami i chwytającymi za serce wyznaniami.

