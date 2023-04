Michał Szpak chce zostać ojcem. Zdradził, jak będzie wychowywać swoje dziecko

Michał Szpak nieustannie zaskakuje i potrafi wzbudzić emocje oraz kontrowersje zarówno swoimi stylizacjami, jak i wypowiedziami. Teraz w najnowszym wywiadzie mówił rodzicielstwie. Artysta chce zostać ojcem i ujawnił, jak by się zachowywał w tej roli.

Michał Szpak chce zostać ojcem

O tym, że wokalista chce być tatą, mówił już kilka razy. Zdradził to w rozmowie z Żurnalistą, a także z Beatą Tadlą. Podkreślił wtedy, że nie wie, kiedy zrealizuje swoje pragnienie. – Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas. Myślę, że takich rzeczy się nie planuje raczej, tylko to przychodzi — powiedział wtedy.

Teraz artysta wrócił do tematu w rozmowie z serwisem Pudelek. Okazuje się, że sam siebie uważa za tradycjonalistę, choć na scenie można oceniać go zupełnie inaczej. – Jestem dużym tradycjonalistą. Ta moja liberalna strona, którą mocno widać, jest tylko tym wizualnym aspektem. Wiadomo, że poglądy są liberalne, ale ogólnie wydaje mi się, że jestem konserwatystą. Po prostu lubię jakąś zasadę, lubię twarde reguły – powiedział Michał Szpak Pudelkowi. Wobec tego, jakim będzie ojcem?

– Na pewno pójdę z nim na każdy melanż, jaki będzie możliwy i będę jego przyjacielem, po prostu — powiedział Michał Szpak o wychowaniu swojego przyszłego dziecka.

W tym samym wywiadzie Michał Szpak mówił o śmierci swojej mamy i żałobie. Przyznał, że cierpiał przez rok i próbował zagłuszyć swój ból. – Przeżyłem żałobę w dość specyficzny sposób, pogrążając się w klubowej muzyce i wychodząc od środy do niedzieli na imprezy, ale to była forma mojego smutku. (...) tylko tak mogłem się podzielić i tylko w taki sposób nie odseparowałem się od rzeczywistości i nie zamknąłem siebie. Nie chciałbym być wtedy sam – wyznał artysta. To jest forma zagłuszenia bólu za wszelką cenę, bo jest zbyt mocny – powiedział.

