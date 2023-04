Małgorzata Socha pokazała się bez makijażu. Mówi o detoksie. „Trochę nie dojadam”

Małgorzata Socha niedawno świętowała 43. urodziny. Z tej okazji opublikowała na Instagramie kilka zdjęć i podzieliła się krótką refleksją z fanami. „No dobra mamy już po godz. 21... Stało się! Skończyłam 43 lata i… jest mi z tym super!Dziękuję za te wszystkie piękne życzenia, jakie dzisiaj dostałam! Najchętniej bym Was wszystkich wyściskała” – napisała aktorka. Najwyraźniej urodziny skłoniły ją do życiowych zmian. Wszystko ujawniła na InstaStories.

Małgorzata Socha robi sobie detoks

Gwiazda „Przyjaciółek” zdecydowała się na specjalną terapię, która ma zregenerować jej ciało. Jednym z zabiegów, którym się poddała, były bicze szkockie. – Raczej to wygląda jak krajobraz po bitwie, ale to były tak na dzień dobry bicze szkockie. Można? Można. No nic. Trudne dobrego początki – powiedziała Małgorzata Socha na InstaStories.

To jednak nie wszystko. Innym elementem zmian, na które zdecydowała się aktorka, jest detoks. Małgorzata Socha zdecydowała się na spożywanie samych soków. Mówiąc o tym, pokazała się swoim fanom bez grama makijażu, co – jak się okazuje – nie spodobało się jej znajomym.

– Może trochę nie dojadam, ale trochę mnie to ubawiło... dostałam telefon od przyjaciółki, zdjęcia od przyjaciela: nie, nie możesz się tak pokazywać ludziom! Ale tak jest, obiecałam sobie, że podczas tego detoksu nie będę nikomu cukrzyć a przede wszystkim wam, o a ja znowu o jedzeniu, chyba rzeczywiście jestem na głodzie! – powiedziała Małgorzata Socha.

Małgorzata Socha podkreśliła, że detoks robi w porozumieniu ze specjalistami. – Robię coś dla siebie, dla zdrowia, ale wiem też, że jestem pod dobrą opieką, mam całą masę jeszcze innych zabiegów – powiedziała.

