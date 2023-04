Blnka Lipińska opuściła szpital. „Niektóre przypadki są beznadziejne”

Blanka Lipińska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Niedawno gwiazda przyznała, że miała skomplikowaną operację kręgosłupa i nawet ona musiała zwolnić. Mimo że do ostatniej chwili miała nadzieję, że uda się jej tego uniknąć, to ostatecznie trafiła na stół operacyjny. Teraz przyznała, że czeka ją jeszcze trudny etap powrotu do formy.

Blanka Lipińska przeszła poważną operację

Kiedy ostatnio Blanka Lipińska stała się mało aktywna w mediach społecznościowych, opublikowała komunikat i wszystko wyjaśniła. Okazało się, że pisarka jest w szpitalu i ma za sobą poważną operację kręgosłupa. Blanka Lipińska pokazała na InstaStories zdjęcie swojej ręki ze wbitym wenflonem i napisała:

„Kochani, żyję. Wczoraj miałam operację kręgosłupa, więc chwilę mnie tu nie będzie” – czytamy. Gwiazda nie udzieliła jednak żadnych szczegółów.

Blanka Lipińska opuściła szpital. Zdradziła szczegóły leczenia

Teraz Blanka Lipińska udostępniła kolejne materiały i przyznała, że jest już w domu. Opublikowała selfie prosto z łóżka i napisała: Spuchnięta, ale szczęśliwa, bo nareszcie w domu. Pochwaliła się też balonami, które na nią czekały.

W dalszej części postu gwiazda podziękowała lekarzowi, który się nią opiekował oraz swoim bliskim. Podkreśliła też, że medycy robili wszystko, co mogli, żeby mogła uniknąć operacji, ale mimo to musiała poddać się zabiegowi. Umówmy się, że niektóre przypadki są beznadziejne – podsumowała krótko.

Jak się jednak okazuje, Blanka Lipińska nie wróci tak szybko do formy. Teraz zaczynam okres rekonwalescencji, chyba najtrudniejszy etap, a potem będzie już tylko zaje****** – dodała.

