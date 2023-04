Netflix ogłosił nową kolekcję filmów animowanych. Oto, co nas czeka

Wśród zapowiedzi znalazły się dwa nowe filmy pełnometrażowe, które będą miały premierę w 2024 roku: „Ocalić Bikini Dolne: Sandy w akcji” i „In your dreams”. Zapowiedziana została także obsada głosowa filmu „Nimona”, który pojawi się na Netflix latem 2023 roku. Oto kolekcja filmów animowanych Netflix, które znajdziemy w serwisie na przełomie 2023 i 2024 roku.

Nowe filmy animowane na Netflix. Co obejrzymy w najbliższych miesiącach?

„Nimona” – premiera latem 2023



Historia oparta na bestsellerowej powieści graficznej ND Stevensona. „Nimona” to historia Ballistera Boldhearta — rycerza oskarżonego o przestępstwo, którego nie popełnił — i tytułowej zmiennokształtnej nastolatki, która pomaga mu oczyścić jego imię.



„Małpi król” – premiera latem 2023



To naszpikowana akcją komedia familijna, w której uzbrojona w magiczny kij małpa wyrusza na bohaterską wyprawę, aby stawić czoła bogom, demonom, smokom i największemu wrogowi — własnemu ego. Po drodze Małpi Król spotyka dziewczynę, która skłania go do zmiany egocentrycznego podejścia do życia i pokazuje mu, że nawet najmniejszy kamyk może zmienić świat.



„Leo” – premiera jesienią 2023



W tej animowanej muzycznej komedii o dorastaniu, która opowiada o ostatnim roku szkoły podstawowej widzianym oczami klasowego zwierzaka, aktor i komik Adam Sandler („Hotel Transylwania”, „Od wesela do wesela”) jest całkowicie w swoim żywiole, gdy użycza głosu 74-letniej jaszczurce o imieniu Leo. Ten zmęczony życiem gad od dekad przebywa w tej samej sali, dzieląc terrarium z żółwim kumplem (Bill Burr). Gdy Leo dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec na wolność, ale zamiast tego zostaje wplątany w problemy nerwowych uczniów i pewnego niemożebnie wrednego pedagoga. Tym samym lista rzeczy, które powinien zrobić przed śmiercią, okazuje się wyjątkowo dziwaczna, ale za to jakże fascynująca…



„Uciekające kurczaki: Era nuggetsów” – premiera jesienią 2023



Długo wyczekiwany sequel najbardziej dochodowej animacji zrealizowanej w technologii poklatkowej wszech czasów, czyli „Uciekających kurczaków”. Za produkcję filmu odpowiada wielokrotnie nagrodzona Oscarem i BAFTĄ firma Aardman („Zwierzo-zwierzenia”, „Wallace i Gromit”, „Baranek Shaun”, a jego reżyserem jest nominowany do Oscara i nagrody BAFTA Sam Fell („Paranorman” i „Wpuszczony w kanał”). Po ucieczce z farmy Tweedy’ego, podczas której o mało nie zginęła, Ginger znalazła wreszcie to, o czym marzyła — spokojne schronienie na wyspie, na której całe stado mogło zapomnieć o zagrożeniu ze strony ludzi. Kiedy Ginger i Rocky’emu wykluwa się dziewczynka o imieniu Molly, świeżo upieczona mama nie posiada się ze szczęścia. Jednak pozostałe kurczaki muszą zmierzyć się z nowym i przerażającym zagrożeniem. Ginger i jej ekipa nie wahają się ani chwili — choć stawką jest niedawno zdobyta wolność, wkraczają do akcji.



„In your dreams” – premiera w 2024



Idealna rodzina? Rodzeństwo, które nigdy się nie kłóci? Chyba śnisz! Jest to komedia o przygodach Stevie i jej brata Elliota, którzy za sprawą magii przenoszą się do świata snów, aby odnaleźć Sandmana i poprosić go o spełnienie ich najważniejszego życzenia, jakim jest uratowanie małżeństwa ich rodziców. Dzieci są całkowitymi przeciwieństwami, co czyni z nich niezwykłą parę nawigującą po absurdach własnej podświadomości. Podczas tej podróży odkrywają, że dopóki mają siebie nawzajem, mogą stawić czoła wszystkiemu — nawet najgorszemu koszmarowi.



„Ocalić Bikini Dolne: Sandy w akcji” – premiera w 2024



Kiedy Bikini Dolne i wszyscy jego mieszkańcy zostają nagle wyłowieni z oceanu, Sandy Pysia i SpongeBob Kanciastoporty wyruszają do Teksasu, aby ocalić swoje miasteczko przed nikczemnym spiskiem.



„That Christmas” – premiera w 2024



Wzruszający film Locksmith Animation na podstawie popularnej serii książek dla dzieci zdobywcy nagrody BAFTA i nominowanego do Oscara Richarda Curtisa („Cztery wesela i pogrzeb”, „To właśnie miłość”, „Yesterday”) jest debiutem reżyserskim znanego weterana branży i reżysera filmów animowanych Simona Otto („Miłość, śmierć i roboty”, trylogia „Jak wytresować smoka”). „This Christmas” to kilka przeplatających się opowieści o miłości i samotności, rodzinie i przyjaźni oraz o wielkim błędzie Świętego Mikołaja, nie wspominając nawet o ogromnej liczbie indyków. Producentami filmu są Nicole P. Hearon („Vaiana: Skarb oceanu”, „Kraina lodu”) i Adam Tandy („The Thick of It”, „Detectorists”).



„Thelma the Unicorn” – premiera w 2024



Thelma jest kucykiem, który marzy, aby zostać wielką gwiazdą popu. Za sprawą wyjątkowego i zupełnie cudownego zrządzenia losu zmienia się w jednorożca i natychmiast zostaje okrzyknięta międzynarodową sensacją. Okazuje się jednak, że sława ma swoją cenę. „Thelma the Unicorn” to zabawna, nietypowa i poruszająca opowieść w reżyserii Lynn Wang („Kicia Rożek”) i Jareda Hessa („Napoleon Wybuchowiec”).



„Ultraman”– premiera w 2024



Oparty na kanwie historii o uwielbianym japońskim bohaterze film Netflix „Ultraman” opowiada o losach mistrza baseballu, Kena Sato, który wraca do rodzinnej Japonii, aby zostać następcą chroniącego Ziemię superbohatera — Ultramana. Gdy przychodzi mu zatroszczyć się o wychowanie potomka swojego największego wroga, nowe obowiązki szybko go przerastają. Ken musi wyruszyć w bohaterską podróż, aby wypełnić obowiązki rodzicielskie oraz stawić czoła swojemu dawno niewidzianemu ojcu i imponującym mocom Kaiju. Tylko w ten sposób wyjdzie poza własne ego i odkryje, co naprawdę oznacza być Ultramanem.Czytaj też:

