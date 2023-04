Monika Richardson obchodzi 51. urodziny. Tak się zmieniła od początku kariery

Monika Richardson kończy 51 lat. Z tej okazji dziennikarka opublikowała na Instagramie wpis, w którym podzieliła się swoimi przemyśleniami. „Dzisiaj są moje urodziny. Od kilku godzin mam 51 lat. Chwilowo wykańcza mnie alergia i nie czuję wiele poza zatkanym nosem. Ale gdy, tak jak teraz, nafaszeruję się lekami i siądę trochę przytomniejsza przy kawce, nachodzi mnie myśl taka, że życie chce mi ostatnio coś powiedzieć. Najpierw upadek z konia, teraz wypadek samochodowy. Niby niegroźnie, niby nic mi się nie stało, ale trochę podśmierduje jakąś formą pobudki, nie sądzicie? Jeszcze nie wiem, o co cho, ale obiecuję, że się dowiem” – napisała Monika Richardson.

Dziennikarka dodał też, że na razie chce być kochana, choć – jej zdaniem – nie jest dobrym i łatwym we współżyciu człowiekiem. Jest za to pewna, że potrafi obdarzać innych swoją miłością. W komentarzach posypały się urodzinowe życzenia od fanów, a my dołączamy się do nich i przyglądamy się, jak przez lata zmieniła się dziennikarka oraz jak wyglądała jej kariera.

Monika Richardson – kariera

Początkowo nic nie wskazywało na to, że Monika Richardson zostanie gwiazdą telewizji, a potem instagramową influencerką. Studiowała iberystykę, a następnie obroniła dyplom w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Zanim została dziennikarką, pracowała jako nauczycielka języka angielskiego, a także w agencji reklamowej oraz była piarowcem w jednej z firm. Dopiero w 1995 roku zaczęła pracę w TVP, gdzie była prowadzącą, autorką i współautorką programów – „Kulty popkultury”, „Teleadwokat”, „Europejczycy”, „Strefa otwarta”, „Witaj Europo”, „Europa da się lubić”, „Orzeł czy reszta?” oraz „Wstęp wolny”. Zasiadała również w jury programu „Supertalent”. Na swoim koncie ma również występ w „Tańcu z gwiazdami”, gdzie tańczyła z Krzysztofem Hulbojem i zajęła 4. miejsce.

W 2011 roku pożegnała się z pracą w TVP, by do niej powrócić w 2013 roku. Wtedy zaczęła prowadzić „Pytanie na śniadanie”, a od wiosny 2019 roku znów prowadziła program „Europa da się lubić”. W tym samym roku stacja podziękowała jej jednak za współpracę. Obecnie dziennikarka prowadzi własną szkołę językową „Richardson School”.

Monika Richardson – życie prywatne

Dziennikarka ma za sobą trzy nieudane małżeństwa. W latach 1995-2000 była żoną Willa Richardsona, amerykańskiego dziennikarza oraz podróżnika. Z kolei w 2001 roku została żoną Jamiego Malcolma, z którym ma dwoje dzieci – syna Tomka oraz córkę Zosię. Para rozwiodła się w 2012 roku. Dwa lata później dziennikarka wyszła za mąż za Zbigniewa Zamachowskiego, z którym rozstała się w marcu 2021 roku w atmosferze skandalu. Od czerwca 2021 roku jest związana z Konradem Wojterkowskim.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, jak zmieniała się Monika Richardson przez lata swojej kariery!

