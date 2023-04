Martyna Kaczmarek z „Top Model” nie chce mieć dzieci. Zdradziła, jak zareagowali internauci

Martyna Kaczmarek zasłynęła dzięki programowi „Top Model”. Mimo że aspirująca modelka nie wygrała, to show przyniosło jej ogromną popularność, a ona teraz realizuje się jako instagramerka. W mediach społecznościowych porusza wiele ważnych tematów, przede wszystkim skupia się jednak na promowaniu ciałopozytywności. Niedawno 28-latka poruszyła inny wątek. Przyznała, że nie wie, czy chce mieć dzieci i przedstawiła swoje stanowisko.

Martyna Kaczmarek nie chce mieć dzieci

Martyna Kaczmarek, uczestniczka „Top Model”, od początku budziła skrajne emocje widzów i fanów programu. Trzeba przyznać, że dość mocno wyróżniała się na tle innych. Chodzi o figurę – celebrytka promuje niedoceniany jeszcze plus size i stara się podkreślać ciałopozytywność. Kaczmarek miała równie dużo fanów, co przeciwników. Chociaż nie wygrała show, to dalej jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Kiedy dodała post dotyczący macierzyństwa, cieszył się on ogromną popularnością. Gwiazda przyznała, że nie wie, czy chce mieć dzieci. 28-latka podkreśliła też, że w tej materii brakuje zrozumienia społeczeństwa. Dodała, że czesto kiedy przyznaje, że zwyczajnie nie wie, czy chce być kiedyś matką, to wiele osób nie dopuszcza tej myśli do siebie.

„Słyszę w odpowiedzi: »Jeszcze Ci się zmieni«; »Na pewno chcesz«. Być może mi się zmieni. Nie wypieram tego. Za miesiąc, rok, pięć. Ale chciałabym zostać zrozumiana w tej pozycji, w jakiej aktualnie się znajduję i usłyszeć: Hej, to jest ok, każdy ma swój punkt siedzenia i od niego zależy punkt widzenia” – czytamy.

instagram

Martyna Kaczmarek, uczestniczka „Top Model”, zdradziła, jak internauci zareagowali na jej wyznanie

Martyna Kaczmarek poruszyła temat wspomnianego wpisu w rozmowie z Jatrząb Post. Celebrytka przyznała, że podobnego podejścia brakuje w mediach. – Napisałam post wprost, że nie wiem, czy chce mieć dzieci w ogóle. Myślę, że jest to niezwykle ważna perspektywa, której często brakuje w mediach, bo często oczekuje się od kobiet, że jest ustalona kolejność – studia, narzeczeństwo, ślub, dzieci praca. A mam wrażenie, że coraz więcej kobiet chce mówić o tym, że to nie musi być ich kolejność – podkreśliła.

Powiedziała też, że nie wie, w jaki sposób potoczy się jej życie. – Ja mogę chcieć w inny sposób prowadzić moje życie. Ja nie wiem, jak się finalnie wszystko skończy. Czy będę miała dzieci, czy nie. Na dzień dzisiejszy po prostu nie wiem – relacjonowała.

Dodała, że swoje zdanie na ten temat wyraziło wiele kobiet, nawet te, które mają już pociechy. – Pojawiło się bardzo dużo głosów mówiących o tym, że nie tylko się z tym utożsamiają, ale nawet takie głosy, że – jestem mamą, kocham moje dziecko z całego serca, ale żałuję macierzyństwa. To są też głosy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej i myślę, że to jest bardzo ważny temat – zdradziła.

Czytaj też:

Joanna Opozda chce przyspieszyć rozwód z Antonim Królikowskim. „To ją załamało”Czytaj też:

Monika Janowska ujawnia szczegóły zatrzymania stalkerki .„To jeszcze nieostateczne zakończenie sprawy”