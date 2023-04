Roksana z „Rolnik szuka żony” została mamą! Pokazała pierwsze chwile z dzieckiem

Roksana wzięła udział w 8. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Była kandydatką Stanisława – napisała do niego list i spodobała mu się tak bardzo, że zaprosił ją na swoje gospodarstwo. Szybko jednak okazało się, że rolnik jest wybredny i w programie nie znajdzie miłości. Zaproponował swoim wybrankom jedynie przyjaźń. Szczęście uśmiechnęło się do Roksany już po zakończeniu udziału w programie – poznała Kamila Smolińskiego i zakochała się w nim. Para jest już zaręczona, a teraz powitała na świecie swoje pierwsze dziecko!

Roksana z „Rolnik szuka żony” została mamą!

Roksana zdobyła dużą popularność dzięki programowi „Rolnik szuka żony”. Obecnie na Instagramie obserwuje ją ponad 23 tysiące osób, a ona nie tylko ma z nimi stały kontakt, ale nawet tworzy swój kanał na Youtubie „Sarna w terenie”. To właśnie tam wrzuciła nagranie, na którym pokazała pierwsze chwile ze swoim dzieckiem – uczestniczka rolnika urodziła synka Oliwiera.

– Jesteśmy już prawdziwymi rodzicami. Wiele się wydarzyło i każdego dnia byliśmy wystawiani na różne próby. Długi pobyt w szpitalu, łzy bezsilności, jak i radości, ciągła niewiadoma, oczekiwanie na decyzję, 20 minut najdłuższe w moim życiu... Jestem wdzięczna – powiedziała Roksana.

Roksana i Kamil mają za sobą trudne chwile. Ich synek jest bowiem wcześniakiem. Roksana przyjechała na zwykłą kontrolę lekarską, a okazało się, że konieczne jest rozwiązanie ciąży poprzez cesarskie cięcie. – Jesteśmy już w trójkę. (...) Miałam być na obserwacji, ale parametry badania ktg wyszły, jakie wyszły i maluszek musiał już wyjść na świat – mówiła Roksana. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a szczęśliwi rodzice wraz ze swoim synkiem są już w domu.

W komentarzach pod nagraniem posypały się komentarze. Fani gratulowali parze narodzin syna. „Pięknie... Wszystkiego, co najlepsze dla was, dużo siły i radości”, „Gratulacje i dużo zdrowia. Rozpoczyna się dla was piękna droga”, „Gratulacje kochani, niech maluszek chowa się zdrowo, dużo szczęścia dla was” – komentują.

