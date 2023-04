Qczaj zdradził, jak wyglądały początki jego związku z Nakielskim. Z okazji rocznicy pokazał nagranie

Qczaj przez długi czas nie mówił o swoim życiu prywatnym, a tym bardziej o swojej orientacji seksualnej. Trzy lata temu wyznał, że jako dziecko był wykorzystywany seksualnie przez przyjaciela rodziny. Wyznał też, że jest homoseksualny.

Szczery post wywołał spore zaskoczenie i odbił się szerokim echem. Sprawił również, że trenera personalnego zaczęli wspierać przyjaciele i znajomi z show-biznesu. Gwiazdy gratulowały mu odwagi. Daniel Kuczaj wyznał, że w wiadomościach prywatnych również dostawał słowa otuchy.

Qczaj pokazał swojego partnera

Qczaj jednak nie pokazywał swoich partnerów i nie mówił zbyt wiele o swoim życiu prywatnym. Wszystko zmieniło się, kiedy na jego drodze pojawił się tancerz Tomasz Nakielski. Gwiazdor pokazał nagranie, jak tańczy z ukochanym na plaży. Od tamtej pory tancerz i sportowiec wiodą szczęśliwe życie, które chętnie relacjonują w mediach społecznościowych.

Qczaj obchodzi z partnerem pierwszą rocznicę. Pokazał nagranie

Teraz Qczaj opublikował post z okazji wspólnego roku razem. Na nagraniu widzimy jak trener i Tomasz Nakielski tańczą wspólnie układ choreograficzny, a w tle widać Pałac Kultury i Nauki. W opisie gwiazdor wspomniał początki relacji.

„Rok temu po pierwszym spotkaniu (to nawet randka nie była) mówię do niego – bo jak masz te teledyski, to może zostań u mnie kilka dni, będziesz miał bliżej rano na plan. No i został” – czytamy. W dalszej części nie zabrakło miłych słow. „Dobrze, że jesteś” – dodał. Miał też dla fanów propozycję. Ci, którzy chcą nauczyć się układu wykonanego przez celebrytów, mogą to zrobić dzięki przygotowanemu nagraniu.

