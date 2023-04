Sara James mówi o wpadce podczas Fryderyków. „Boże, jaki wstyd”

Sara James była jedną z gwiazd tegorocznej gali rozdania Fryderyków. Młoda artystka miała powody do świętowania. Mimo że ma zaledwie 14 lat, to otrzymała już statuetkę w kategorii „fonograficzny debiut roku”. Sara James zaśpiewała też na scenie, ale nie była zadowolona ze swojego występu. Wspomniała o tym podczas jednego z wywiadów.

Sara James mówi o wpadce podczas Fryderyków

Po swoim występie podczas gali Fryderyków Sara James udzieliła wywiadu serwisowi Świat Gwiazd i nie ukrywała, że na scenie nie wszystko poszło po jej myśli. Była bardzo krytyczna w stosunku do siebie samej.

– Nie poszła mi dzisiaj piosenka. Tak, zafałszowałam. Boże, jaki wstyd – powiedziała Sara James przed kamerą.

Młoda wokalistka wykonała utwór „Bloodline”, który ma dla niej duże znaczenie. Piosenka porusza temat braku tolerancji w społeczeństwie.

Sara James ma na swoim koncie już mnóstwo sukcesów. Wokalistka zyskała już popularność w Polsce i na świecie. Wzięła bowiem udział w 17. edycji „America's Got Talent”, a jej występy zawsze były wysoko oceniane. Sam Simon Cowell docenił jej talent, wciskając złoty przycisk, dzięki któremu wokalistka od razu trafiła do odcinków na żywo. Wzięła udział w finale i choć nie wygrała programu, to została doceniona po raz kolejny – miała okazję zaśpiewać w specjalnej edycji amerykańskiego „Mam talent” – „America's Got Talent: All-Stars”. 14-letnia Polka zaśpiewała utwór „As It Was” Harry'ego Stylesa. Swoim występem nastolatka oczarowała jurorów – Ty już jesteś gwiazdą. Mam dla ciebie dużo szacunku za to, że wróciłaś. Uwielbiam twój styl. Moja córka ma 13 lat i jest twoją wielką fanką, ja mam prawie 50 lat i też jestem twoją wielką fanką. Jesteś fantastyczna – powiedziała Heidi Klum. Howie Mandel wyznał, że mimo że wszystko zależy od fanów, to może być to zwycięski występ nastolatki. Natomiast Simon Cowell tym razem porównał ją do Camili Cabello, która zaczynała swoją karierę w programie „X Factor”, a obecnie jest światową gwiazdą.

