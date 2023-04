Uber odniósł się do incydentu z Bosakiem. „Podjęliśmy czynności wyjaśniające”

Uber odniósł się do sprawy nagłośnionej przez aktora Marcina Bosaka. Artysta twierdzi, że został pobity przez kierowcę pracującego korporacji. Co na to firma?

Marcin Bosak w piątkowe popołudnie udostępnił niepokojącą relację w mediach społecznościowych. Artysta na swoim Instagramie pokazał obrażenia, które miały być skutkiem agresji kierowcy jednej z przewozowych aplikacji. Według aktora do bójki doszło, ponieważ obcy mężczyzna miał chcieć potrącić jego 11-letniego syna. Gwiazdor relacjonował, że wspomniany kierowca nie był sam, a mieli mu pomóc koledzy po fachu. Zwracając się do Ubera nie gryzł się w język. – Powiem tak, zatrudniacie przestępców i bandytów – ocenił. Marcin Bosak pobity w Uberze? Rzecznik policji komentuje W mediach społecznościowych Bosak najpierw przyznał, że na policję oczekiwał na miejscu zdarzenia około pół godziny, a później, żeby złożyć zeznania, znów musiał czekać na komisariacie. Rzecznik mundurowych w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że takie zdarzenie miało miejsce, a funkcjonariusze badają okoliczności. – Potwierdzamy, że taka sytuacja miała miejsce. My jako policjanci byliśmy na miejscu, interweniowaliśmy. Zostało przyjęte zawiadomienie w sprawie i czynności są w trakcie – powiedział rzecznik. Uber komentuje pobicie Marcina Bosaka Teraz głos zabrała korporacja, dla której m.in. miał pracować kierowca. Ze stanowiska Ubera jasno wynika, że jakakolwiek agresja jest niezgodna z ich polityką. „Firma Uber ma politykę zerowej tolerancji dla przemocy. Jakiekolwiek agresywne zachowanie, spowodowane przez kierowcę lub pasażera, jest nie do przyjęcia i traktujemy je niezwykle poważnie, włącznie z możliwością trwałego zablokowania dostępu do aplikacji dla potencjalnego sprawcy” – czytamy. Obecnie korporacja współpracuje z policją. Podkreślono też, że do bójki czy też pobicia doszło poza „platformą Uber”. „Gdy dowiedzieliśmy się o tej sytuacji, natychmiast podjęliśmy czynności wyjaśniające oraz współpracę z Komendą Stołeczną Policji. Po dokładnej analizie udało się ustalić, że sytuacja miała miejsce poza platformą Uber” – podkreślono. Czytaj też:

