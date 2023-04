Dorota Masłowska nagrała płytę. Krążek „Wolne” jest już dostępny

Po 8 latach od kultowego albumu Mister D „Społeczeństwo jest niemiłe", Dorota Masłowska powraca z nowym projektem muzycznym, zrealizowanym dla należącego do SBM labelu SBM A. Na wydany 21 kwietnia 2023 albumie „Wolne" składa się 12 utworów, powstałych do bitów m. in. Białasa, Lanka, Lucassiego i Auera, który czuwał też nad całością jej brzmienia jako producent wykonawczy. Co skłoniło pisarkę do nagrania krążka?

Dorota Masłowska z kolejnym wcieleniem muzycznym. O czym jest płyta?

Nie rezygnując z właściwych Mister D absurdalnych poetyk i figur, DOROTA wchodzi w emocjonalny mrok, śmiało eksplorując rzadko obecne w muzyce popularnej tematy takie jak wojna, śmierć czy kobiecy erotyzm.

W krótkich, brutalizujących tekstach łączy stylistyki uliczne i poetyckie, tworząc własną: niezwykle emocjonalną, eksperymentalną, liryczną i wybuchową jednocześnie.

– Po prostu używam ich [SBM-u] narzędzi i form, przez które przepuszczam siebie i swoją wrażliwość, zupełnie inną. Dochodzi do erroru. I jest to duże wyzwanie, by z tym całym tak zwanym moim dorobkiem wykonać taki skok w rozjuszony tłum – mówiła niedawno Dorota Łukaszowi Łacheckiemu w wywiadzie dla „Krytyki Politycznej".

Masłowska zdradziła, co było motywacją do muzycznego projektu. – To grawitowanie do medium, jakim jest własny głos, fizyczna emanacja osobowości, duszy, wynika z potrzeby wyrażenia czegoś, czego już nie mogę wyrazić w pisaniu. [...] Miałam potrzebę wyrażenia zupełnie innych rzeczy, potrzebowałam innych środków – tłumaczyła artystka.

