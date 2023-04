Te gwiazdy zostały rodzicami w dojrzałym wieku. Katarzyna Sokołowska długo walczyła o ciążę

Rodzicielstwo nie zawsze jest pierwszym wyborem wielu osób, również gwiazd. Niektórzy wolą skupić się na swojej karierze, inni mają różnego rodzaju problemy z powiększeniem rodziny, jeszcze inni całkowicie wykluczają rolę rodzica. W show-biznesie nie brakuje gwiazd, które dopiero w dojrzałym wieku zdecydowały się zostać rodzicami. Niektóre ujawniają, z czego wynikała taka decyzja.

Andrzej Chyra

Aktor został ojcem w wieku 51 lat. Nie ukrywa, że narodziny syna okazały się być punktem zwrotnym w jego życiu. Od tamtego momentu zmienił całe swoje życie – dla niego zrezygnował bowiem z alkoholu. – W tym wypadku to musi być decyzja dla siebie. To kwestia pewnego stopniowania troski. Jeśli ja się zatroszczę o siebie, to będę mógł się zatroszczyć o swoje otoczenie. To był moment, kiedy ja się decydowałem, czy on mnie pozna jako człowieka trzeźwego, czy... -powiedział aktor w podcaście „Zbliżenia”. Opowiedział w nim także o późnym ojcostwie. Zdradził, ze często spotykał się z komentarzami, że „ma ładnego wnuka”. – Tak, ale wcześniej, jak był taki malutki. Wtedy byłem ewidentnie dziadkiem. Teraz uchodzi to częściej – powiedział.

Karol Strasburger

Andrzej Chyra nie jest oczywiście jedyny. Na późne ojcostwo zdecydował się też Karol Strasburger. Miał 72 lata, gdy na świat przyszła jego pierwsza i jedyna córka Laura. Przyznał, że wraz z żoną Małgorzatą nie planują kolejnego potomka. „Chciałbym, by moja córka miała nas od rana do wieczora, żeby nie było sytuacji, że mamy jeszcze jakieś inne zajęcia i zajmujemy się jakąś gromadką dzieci, nad którymi nie panujemy” – powiedział w rozmowie z „Życiem na gorąco”.

Katarzyna Sokołowska

Jurorka „Top Model” została mamą w lipcu 2022 roku w wieku 49 lat. Wtedy na świat przyszedł jej pierwszy syn Iwo Lew. Katarzyna Sokołowska nie ukrywała, że została mamą dzięki metodzie in vitro. – Moja historia trwała parę lat, zakończyła się sukcesem, też już w pewnym momencie granicznym. Biologia kobiety na to wpływa. W mojej świadomości była taka myśl, że może będę musiała się pogodzić z tym, że tego dziecka nie będzie, miałam taki moment, trudny bardzo, ale to taki moment, że musisz sobie sama poradzić – mówiła w „Dzień dobry TVN”. – Ja już nie wiem, czy to było trzy cztery, czy pięć prób. To nie było za pierwszym razem – dodała. Katarzyna Sokołowska miała już za sobą bolesne doświadczenia. – Zanim podjęłam decyzję o in vitro, poroniłam naturalną ciążę i wtedy sobie powiedziałam już ja jako dorosła kobieta, że musiałam podjąć poważną decyzję. Czas płynie, takie poronienia mogą być moim udziałem, więc podejmuję decyzję o in vitro – powiedziała.

Małgorzata Kożuchowska

Aktorka również została mamą w dojrzałym wieku. Nie ukrywała, że walczył o ciążę przy pomocy metod akceptowanych przez Kościół katolicki. – Poddałam się naprotechnologii, metodzie, która indywidualnie podchodzi do każdej kobiety. Po dwóch miesiącach leczenia byłam w ciąży – powiedziała w rozmowie z „Vivą!” w 2015 roku. Jej syn Jan Franciszek urodził się w październiku 2014 roku.

Weronika Marczuk

Aktorka, producentka filmowa i była żona Cezarego Pazury nie ukrywała, że długo starała się o dziecko. Została mamą w 2020 roku, gdy miała 48 lat. O dziecko walczyła aż 7 lat i przeszła dwa poronienia. – Nie będę ukrywać, że dziecko było poczęte dzięki in vitro – mówiła wprost Weronika Marczuk.

Czytaj też:

Miłość w show-biznesie istnieje! Te gwiazdy to udowadniająCzytaj też:

Barbara Zielińska była gwiazdą „Plebanii”. Co dziś robi aktorka?