Przyjaciółka Elżbiety II niezaproszona na koronację. Jest reakcja córki

Lady Pamela Hicks, druhna i dama dworu królowej Elżbiety skończyła w środę 94 lata. Jest córką lorda Louisa Mountbattena, który był wujem i autorytetem zmarłego księcia Filipa. Magazyn People przypomina, że Mountbatten został zamordowany przez IRA w 1979 roku, a król Karol opłakiwał go jako „dziadka, którego nigdy nie miał”, podczas wizyty w Irlandii 25 lat później. Ponadto lady Hicks towarzyszyła ówczesnej księżniczce Elżbiecie i księciu Filipowi podczas wizyty w Kenii w 195 2 roku. To wtedy Elżbieta II dostała wiadomość o śmierci jej ojca, króla Jerzego VI, co oznaczało, że 25-letnia Elżbieta została nową królową.

–Pamiętam, jak do niej podeszłam i ją przytuliłam. A wtedy pomyślałam, o Boże, ona jest królową – wspominała Pamela Hicks.

Kogo nie będzie na koronacji Karola? Druhna Elżbiety II bez zaproszenia

Hicks nie znalazła się na liście gości na koronację Karola, znacznie okrojonej przez króla (z 8 tysięcy osób do tysiąca). Jej córka India podzieliła się swoją opinią na temat skromnej uroczystości, która odbędzie się 6 maja. India dostała wiadomość od jednego z prywatnych sekretarzy króla Karola, bo słuch jej mamy jest już zawodny.

Córka arystokratki oceniła, że Karol uraził wiele osób. „Moja matka wcale się nie obraziła” – napisała Hicks. »„Jak bardzo, bardzo rozsądnie” – miała powiedzieć. Zaproszenia oparte na merytokracji, a nie arystokracji. „Z wielkim zainteresowaniem będę śledzić wydarzenia tego nowego panowania”« – cytowała matkę India.

„Dzisiaj moja mama kończy 94 lata, musi być jedną z nielicznych osób z nienaruszoną pamięcią, która wkrótce przeżyje trzecią koronację. Wszystkiego najlepszego dla mojej kochanej mamy” – dodała projektantka i pisarka na Instagramie. Zamieściła również archiwalne zdjęcie, na którym widać królową Elżbietę II i lady Hicks.

Lady Pamela i India uczestniczyły we wrześniu w państwowym pogrzebie i ceremonii pogrzebowej królowej Elżbiety II.

