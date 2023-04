„Kuchenne rewolucje” tym razem w Trzcielu. Magda Gessler uratuje bar Incognito?

Magda Gessler po raz kolejny podejmie się próby uratowania kolejnego lokalu. Ostatnio szło jej całkiem nieźle, a restauracje po jej rewolucjach cieszą się uznaniem klientów. Tym razem w 8. odcinku Magda Gessler odwiedzi Trzciel, by tam zająć się barem Incognito.

„Kuchenne rewolucje” tym razem w Trzcielu

Właścicielami baru Incognito są pani Tatiana i jej mąż.Lokal otworzyli zaledwo rok wcześniej, ale cieszył się powodzeniem jedynie przez trzy miesiące. Pani Tatiana nie ukrywała przed kamerami, że przerasta ją utrzymanie Incognito – koszty wynoszą aż 20-25 tysięcy złotych miesięcznie!

Magda Gessler odwiedzi lokal i jak zwykle przeprowadzi dokładną inspekcję. Szybko okaże się, że w Incognito nie jest zbyt czysto. – Jedzenie nie jest najgorsze, ale wystrój każe mi uciekać tam, gdzie pieprz rośnie – powiedziała Magda Gessler po wizycie.

Co gorsze, w lokalu nie jest zbyt czysto – kurz na podłodze, niedomyta podłoga, brudna toaleta – to Magda Gessler zauważyła w Incognito. Czy uda jej się doprowadzić restaurację do porządku, a jej rewolucja będzie udana? Przekonamy się w czwartek, 20 kwietnia, o godzinie 21.35.

