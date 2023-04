Marta Żmuda Trzebiatowska przeszła szokującą metamorfozę. Jej fryzjer „płakał, jak robił”

Marta Żmuda Trzebiatowska od lat jest obecna w polskim show-biznesie. Duży rozgłos przyniosła jej rola Marty Orkisz w serialu „Teraz albo nigdy!”. Od tego momentu stała się gwiazdą z pierwszych stron gazet. Na swoim koncie ma jednak wiele ról zarówno serialowych, jak i filmowych, a w związku z tym wiele metamorfoz, których wymagały od niej kolejne produkcje. Teraz jednak naprawdę zaszalała.

Marta Żmuda Trzebiatowska przeszła szokującą metamorfozę

Marta Żmuda Trzebiatowska właśnie przygotowuje się do nowej roli i z tej okazji wybrała się do fryzjera. Swoją wizytę zrelacjonowała na Instagramie.

„Niektórzy robią odrost – by go nie było, a ja muszę zrobić – by mieć. To jest wyzwanie dla fryzjera, który umie... nie umieć, zapomnieć to, co wie, robić wbrew swojej estetyce” – napisała Marta Żmuda Trzebiatowska na InstaStories. „Będzie źle, tak musi być” – dodała.

Potem aktorka zaprezentowała efekt końcowy. To był szok! Na jej głowie pojawił się platynowy, dawno już niemodny, blond z dużym ciemnym odrostem. „Jest tak, jak miało być: platyna odrost półroczny. Piotr płakał, jak robił... ale zmiany są wpisane w mój zawód i cieszę się, że już niebawem znowu zobaczycie mnie totalnie inną” – napisała Marta Żmuda Trzebiatowska.

Marta Żmuda Trzebiatowska powiedziała też kilka słów na swoim InstaStory. – Słuchajcie, to jest naprawdę szok. Byłam już blondynką, ale nigdy tak jasną (...). Tak jak wam powiedziałam, zmiany są częścią mojego zawodu i ja absolutnie się ich nie boję. Fajnie, że mogę się dla was zmieniać. Fajnie, że są jeszcze odważni reżyserowie, którzy proponują mi takie role – powiedziała.

Nie da się ukryć, że w tym wydaniu trudno aktorkę rozpoznać. Sami się przekonajcie, przeglądając galerię zdjęć.

Marta Żmuda Trzebiatowska: „Stałam pod ciepłą wodą i płakałam"

Marta Żmuda Trzebiatowska powraca do popularnego serialu. Kiedy premiera?