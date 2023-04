Martyna Wojciechowska przyznaje: „Byłam zdesperowaną matką”. Podzieliła się smutnym wspomnieniem

Martyna Wojciechowska ostatnio świętowała 15. urodziny swojej córki Marysi. Z tej okazji nie tylko pokazała nowe zdjęcie pociechy, ale także wspomniała o nowym projekcie, który stworzyła jej fundacja. Dotyczy zadbania o zdrowie psychiczne dzieci i nastolatków. Teraz sama przyznała, że musiała szukać specjalisty dla swojej córki.

Martyna Wojciechowska podzieliła się smutnym wspomnieniem

Martyna Wojciechowska była gościem „Dzień dobry TVN”, gdzie opowiedziała o strasznej sytuacji, która spotkała jej córkę. To zdarzenie było dla Martyny Wojciechowskiej momentem przełomowym, w którym zaczęła interesować się kondycją psychiczną dzieci i młodzieży.

– Córka odebrała straszny telefon od koleżanki, która wyznała, że zamierza popełnić samobójstwo. To dziecko udało się uratować, a ja zaczęłam się przyglądać, co dzieje się w środowisku młodych ludzi – powiedziała Martyna Wojciechowska w „Dzień dobry TVN”.

Dziennikarka przyznała, że sama też szukała dla córki pomocy specjalisty. – Sama byłam zdesperowaną matką, która próbowała się umówić na wizytę do eksperta. My rodzice jesteśmy najbardziej odpowiedzialni za psychiczną kondycję naszych dzieci – powiedziała.

Fundacja Martyny Wojciechowskiej przeprowadziła badania, a ich wyniki szokują. Okazuje się bowiem, że nawet co 10 dziecko podjęło próbę samobójczą. – Młodzi ludzie potrzebują pomocy, a jak się okazuje, prawie 70 procent z nich nie miało kontaktu z psychologiem. Program „Młode Głowy” ma to zmienić i im pomóc, zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą – wyznała Martyna Wojciechowska.

