Córka Michała Wójcika wspiera go w czasie żałoby. Pokazała poruszające zdjęcie

Kilka dni temu media obiegła smutna wiadomość o śmierci partnerki Michała Wójcika, Janiny Włudarczyk. Ukochana kabareciarza od kilku lat walczyła z nowotworem. W żałobie wspiera ojca jego dorosła już córka, Julia Wójcik. Na swoim instagramowym profilu opublikowała poruszający post.

Córka Michała Wójcika wspiera go w czasie żałoby

Julia Wójcik, 23-letnia córka komika z poprzedniego związku, postanowiła wyrazić swoje wsparcie. Na InstaStory opublikowała zdjęcie z Janiną. Obie uśmiechają się do obiektywu na tle morza. Partnerka Michała Wójcika trzyma na rękach synka. Julia Wójcik jednak nie tylko wspomina zmarłą, ale przy okazji zwróciła się do internautów z ważną prośbą.

„Prosimy o uszanowanie i przeżywanie w spokoju. Dziękujemy” – napisała.

Janina Włudarczyk zmarła na początku marca, ale dopiero teraz wyszło to na jaw. W 2019 roku Janina i Michał doczekali się narodzin synka, a rok później para usłyszała straszną diagnozę. Michał Wójcik i jego ukochana nie poddawali się jednak i postanowili zawalczyć o zdrowie i życie. Zorganizowali zbiórkę na leczenie. Niestety, Jani – jak ją pieszczotliwie nazywali bliscy i znajomi – nie udało się pokonać choroby. Jej śmierć wstrząsnęła Michałem Wójcikiem. „Wszystko, co zrobiłem i czego dokonałem, stało się nieważne” – napisał jakiś czas temu. Jego znajomi nie ukrywają, że jest w złym stanie psychicznym. – To straszna tragedia. Michał jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Jest zdruzgotany, ale wie, że musi żyć i pracować dla dziecka. Mimo że jest mu bardzo ciężko stara się nie poddawać… Stara się spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. W opiece nad synkiem pomaga mu najbliższa rodzina – powiedział „Super Expressowi” Bartosz Brzeskot, przyjaciel Wójcika. Kabareciarz nie zrezygnował jednak z występów, które mają być dla niego „motywacją i ratunkiem przed depresją”. – Mimo smutku Michał nie odwołał żadnego występu, a każdy kolejny odbędzie się w terminie. Kontrakty zostały podpisane. Z pewnych przyczyn nie może zrezygnować z tych występów. A z drugiej strony tak naprawdę praca i obowiązki trzymają go w ryzach. Michał ma poczucie obowiązku, nigdy nie zawiódł swoich fanów i pracodawców. Praca poniekąd jest dla niego terapią. Momentami było bardzo ciężko. Martwiliśmy się o niego, bo naprawdę bardzo przeżył śmierć ukochanej. Kiedy widziałem się z nim chwilę przed Wielkanocą jego stan mocno mnie zaniepokoił, na szczęście pomału otrząsa się z tej traumy i stara się normalnie funkcjonować – dodał Bartosz Brzeskot.

