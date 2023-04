Nowa edycja programu „Taniec z gwiazdami” zaskoczy widzów. Szykują się duże zmiany

Coraz głośniej jest o nadchodzącej wielkimi krokami 14. edycji programu „Taniec z gwiazdami”. Show przyciąga tłumy widzów od lat – najpierw można było oglądać taneczne popisy gwiazd na antenie telewizji TVN, a od kilku lat na antenie Polsatu. Nie jest już jednak tajemnicą, że w niebawem widzowie zobaczą swój ulubiony program w całkiem nowej odsłonie.

Nowa edycja programu „Taniec z gwiazdami” zaskoczy widzów

Serwis Pomponik dowiedział się, że w nowej edycji „Tańca z gwiazdami” nie zobaczymy już czterech jurorów. Do tej pory taniec gwiazd stale oceniali Iwona Pavlović oraz Andrzej Grabowski. Pozostali jurorzy regularnie się zmieniali i byli to: Janusz Józefowicz, Jolanta Fraszyńska, Michał Malitowski, Ola Jordan czy Andrzej Piaseczny. W 14. edycji „Tańca z gwiazdami” pojawi się już tylko trzech jurorów. Na razie nie wiadomo, kto to będzie, choć serwis Fakt.pl informował ostatnio, że Marcin Hakiel szykuje się na jedno z jurorskich krzeseł.

Nie wiadomo również, co z prowadzącymi. Do tej pory show prowadzili Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut. Niewykluczone, że to nie ulegnie zmianie. Nie ma też żadnych konkretnych informacji dotyczących uczestników. Serwis Pomponik podaje jednak, że trwają rozmowy z takimi gwiazdami, jak: Krystian Wieczorek, Zosia Zborowska, Helena Englert czy Jarosław Bieniuk. Serwis Plotek dowiedział się natomiast, że na parkiecie być może zobaczymy Leona Myszkowskiego, który jest synem Justyny Steczkowskiej, oraz Allana Krupę, który jest synem Edyty Górniak.

Z kolei „Super Express” informuje, że trwają negocjacje z Danutą Martyniuk. – Jeśli przyjmie propozycję, Zenek z pewnością będzie kibicował jej na widowni, a to też dla nas duża atrakcja – powiedział informator tabloidu. Ponoć żona Zenka Martyniuka miałaby szansę zarobić 12 tysięcy złotych za odcinek. Co jednak ciekawe, serwis Plotek twierdzi, że żona muzyka nic nie wie na ten temat. – To są bzdury wyssane z palca. Nikt się ze mną w tej sprawie nie kontaktował. Gdyby nawet kiedyś się pojawiła taka propozycja, to na pewno bym się nie zgodziła. Lubię tańczyć, ale w sytuacjach prywatnych, a nie przed milionami telewidzów. Taki program z ciężkimi treningami, ogromną presją, gdzie trzeba się wystawiać na ocenę, absolutnie nie jest dla mnie – powiedziała Plotkowi Danuta Martyniuk.

Czytaj też:

Marcin Hakiel wróci do „Tańca z gwiazdami”? Katarzyna Cichopek komentujeCzytaj też:

„Taniec z gwiazdami” już nie będzie nadawany w poniedziałki. Zmiany w Polsacie