Polka w amerykańskim „Idolu” zachwyciła jurorów. Kim jest Kaeyra?

Kaeyra, czyli Karolina Baran, walczy o wygraną w najnowszej edycji amerykańskiej edycji „Idola”. Młoda Polka podczas przesłuchań oczarowała jurorów do tego stopnia, że otrzymała złoty bilet gwarantujący udział w hollywoodzkiej rundzie. Podczas występów na żywo Kaeyra zachwyciła zarówno publikę jak i jury.

W czasie kolejnego etapu rywalizacji w amerykańskim „Idolu” Kaeyra wykonała własną interpretację wymagającego utworu „Don't Let Go (Love)” z repertuaru En Vogue. Publiczność zgromadzona w studiu, a przede wszystkim jurorzy byli pod wrażeniem i zdecydowanie nie pożałowali danej Karolinie Baran szansy. Lionel Richie skomentował utwór krótkim, ale dobitnym „Wow”. Natomiast Katty Perry wszystko wyraziła swoją miną. Grymas, który zrobiła, nazywany jest „stank face”. Wyraża on pełną aprobatę.

Polka podbija amerykańskiego „Idola”. Kim jest Kaeyra?

Kaeyra, czyli Karolina Baran, jest córką emigrantów z Polski, którzy od lat mieszkają w Stanach Zjednoczonych. 21-latka nie tylko śpiewa, ale też gra na gitarze basowej. Jako nastolatka wystąpiła w amerykańskim „Mam talent”, a pod jej wrażeniem był sam Siom Cowell. Mimo to dziewczyna postanowiła wstrzymać się z karierą. Jak wówczas tłumaczyła, nie wiedziała, w jaką stronę muzyczną chciałaby pójść i jak dobierać repertuar. Przez kilka ostatnich lat Kaeyra skupiła się na rozwijaniu talentu. Ukończyła Musicians Institute College w Hollywood.

W sieci nie brakuje pozytywnych komentarzy. Bez wątpienia fani amerykańskiej edycji „Idola” jest zachwyceni Polką. Obecnie trwa głosowanie. O tym, którzy z uczestników przejdą do kolejnego etapu, dowiemy się 23 kwietnia 2023 roku.

