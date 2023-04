Helena Lubomirska otworzyła hotel. To najwyższy obiekt w górach

Jan Lubomirski-Lanckoroński jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Konto arystokraty śledzi ponad 100 tysięcy internautów, a on zostaje z nimi w stałym kontakcie.

Jan Lubomirski-Lanckoroński obecnie jest związany ze swoją drugą żoną Heleną Lubomirską, która wcześniej nazywała się Mańkowska. Pierwszą wybranką Lubomirskiego była Dominika Kulczyk, córka miliardera Jana Kulczyk. Para pobrała się w 2001 roku, ale 12 lat później doszło do rozwodu.

Pięć lat po rozstaniu zdecydował się na małżeństwo ze swoją obecną żoną. Helena Lubomirska należy do rodziny, która szczyci się pokrewieństwem z brytyjskim rodem królewskim. Ze swoim obecnym mężem także jest spokrewniona. W jednym z wywiadów Lubomirski przyznał, że ich pokrewieństwo jest na poziomie wuja piątego stopnia. – W związku z tym małżonka traktuje mnie w odpowiedni sposób, z szacunkiem godnym starszego wuja – powiedział.

Żona księcia Lubomirskiego otworzyła hotel

Jan Lubomirski-Lanckoroński po międzynarodowej edukacji obecnie jest inwestorem i działaczem społecznym, prezesem Grupy Landeskrone i Fundacji Książąt Lubomirskich. Często też jest zapraszany do mediów w roli eksperta od np. brytyjskich royallsów.

Na wspomnianym instagramowym koncie Lubomirski-Lanckoroński pochwalił się, że jego małżonka właśnie otworzyła hotel. W mediach społecznościowych znalazła się obszerna relacja z otwarcia, przecinania wstęgi, a także zdjęcie z rodziną i kilka kadrów samego obiektu. „Księżna Helena Lubomirska wraz z rodziną otworzyła najwyższy hotel w polskich górach, czego gratulował jej dumny mąż” – czytamy.

W poście podkreślono, że nad budową budynku czuwał brat arystokratki. „Hotel Pieniny Grand położony jest w Uzdrowisku Szczawnica należącym do rodziny i żony księcia Jana. Nad budową pięknego hotelu czuwał brat księżnej Heleny, również wychowany we Francji, hrabia Nicolas Mańkowski” – napisano.

Hotel księżnej Lubomirskiej. Ceny zaskakują

W mediach społecznościowych oraz na stronie hotelu księżnej Heleny Lubomirskiej możemy znaleźć zdjęcia luksusowego obiektu. Mimo to ceny zaskakują przystępnością. Jedna z najtańszych opcji to 173 zł za nocleg. Kwota obejmuje także śniadanie w formie bufetu, nielimitowany relaks w strefie Wellness czy dostęp do strefy saun.

Propozycja, w której goście mają dostęp do nowoczesnej siłowni oraz nie tylko śniadań, ale i kolacji kosztuje 467 zł za nocleg.

