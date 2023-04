Martyna Wojciechowska świętowała urodziny córki. „Ale wyrosła”

Martyna Wojciechowska od lat jest związana z polskim show-biznesem, choć nie jest gwiazdą, która brylowałaby na ściankach. Dziennikarka wykorzystuje swoją popularność do poruszania ważnych tematów. Na swoim profilu na Instagramie zdarzy się jej jednak uchylić rąbka tajemnicy dotyczącego życia prywatnego. Tym razem pokazała nowe zdjęcie córki z okazji jej 15. urodzin.

Martyna Wojciechowska świętuje urodziny córki

Martyna Wojciechowska opublikowała nową fotografię 15-letniej córki. „Poznałyśmy się 15 lat temu na sali porodowej, kiedy Ją urodziłam. I od tamtej pory nie mogę przestać się Nią zachwycać, choć czasem macierzyństwo bywa trudne. Wielokrotnie powtarzałam, że to najbardziej wymagająca podróż w moim życiu, w dodatku bez mapy” – napisała Martyna Wojciechowska.

W dalszej części wpisu dziennikarka opisała swoją córkę i wspomniała o ważnym projekcie, w którym teraz bierze udział. To właśnie córka ją zainspirowała. „Mania jest ciekawa świata i ludzi, wrażliwa na krzywdę innych, empatyczna. Dzięki Niej powstał projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Bo to właśnie moja córka jest dla mnie największą inspiracją do działania i zmieniania świata na lepsze. No i bardzo bym chciała, żeby sama mogła korzystać z takiego programu profilaktycznego, jaki Fundacja UNAWEZA właśnie opracowuje w gronie ekspertów. A który będzie ogólnodostępny i darmowy dla wszyskich już od najbliższego roku szkolnego” – napisała Martyna Wojciechowska.

Na zdjęciu Marysia ma włosy związane w wysoki kucyk i lekko pochyla się nad filiżanką, nie widać więc dokładnie jej twarzy. Pewne jest jednak, że bardzo wyrosła i się zmieniła, co również zauważyli fani Martyny Wojciechowskiej.

„Ale wyrosła, nie poznałam Marysi. Wszystkiego najlepszego dla córki”, „Wydoroślała, urosła i już to nie jest Mania tylko Maria”, „Kojarzę jak na tym profilu były zdjęcia małej Marysi, a to już taka duża dziewczyna. Szok”, „Nie poznałam córki, a obserwując Pani profil, obserwuję ją także” – piszą fani dziennikarki.

instagramCzytaj też:

Wojciechowska zawiesza swój program. „Byłabym niepoważna, jakbym nagrywała nowe odcinki”Czytaj też:

Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie niemal sprzed 30 lat. Opisała początki swojej kariery